Anklager om barnemishandling bidrar til at Joe Biden sliter i Florida

Joe Biden anklages for å være pedofil og et redskap for «den dype staten». Slike konspirasjonsteorier bidrar til å svekke ham blant latinamerikanske velgere.

15. sep. 2020 13:44 Sist oppdatert 7 minutter siden

For Joe Biden er velgere med latinamerikansk bakgrunn avgjørende om han skal vinne Florida i høstens valg. Nå slår valgkampmedarbeiderne hans alarm. Biden ligger langt bak oppslutningen Hillary Clinton fikk for fire år siden.

Hun hadde et solid grep om velgere med latinamerikansk bakgrunn. Clinton slo Donald Trump med 38 prosentpoeng i denne gruppen. Ingen tror at Biden og demokratene vil miste flertallet. Men i vippestater med stor latinamerikansk befolkning er han avhengig av å gjøre det godt blant såkalte hispanics og latinos. Ellers blir det vanskelig å vinne valget i november.

