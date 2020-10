Peter Madsen rømte fra fengsel: Dette vet vi om truslene, flukten og pågripelsen

Drapsdømte Peter Madsen var på frifot i fem minutter før politiet satte håndjern på ham. En tidligere dansk polititopp kaller flukten «det villeste han har sett».

Livstidsdømte Peter Madsen ble sittende flere timer i gresset. Politiet skulle sjekke om han hadde et bombebelte på seg. Foto: Nils Meilvang / Ritzau / NTB

Den danske ubåtbyggeren Peter Madsen drepte og parterte svenske Kim Wall. Saken er uten sidestykke i nordisk kriminalhistorie.

Tirsdag ble det skrevet et nytt kapittel i historien. Madsen kom seg ut av fengselsporten med noe som lignet på en pistol og noe som lignet på et bombebelte.

Hva vet vi om den usedvanlige flukten?

1. Flukten

Tirsdag morgen litt etter klokken 10, truet Madsen seg ut av Herstedevester fengsel utenfor København. Han hadde en pistollignende gjenstand og tok et kvinnelig ansatt som gissel. Ifølge nyhetsbyrået Ritzau er gisselet psykolog, men dette ville politiet ikke bekrefte på pressekonferansen tirsdag.

Bo Yde Sørensen i det danske Fængselsforbundet sier til avisen B.T. at Madsen truet med å slå den ansatte ihjel.

– Han truer ved å si at han slår henne ihjel, hvis de ikke åpner porten, sier Sørensen til avisen.

Dermed ble porten åpnet, og Madsen kom seg ut. Ansatte i fengselet løp straks etter ham.

Institusjonssjef Hanne Høegh Rasmussen ved Herstedevester fengsel og politiinspektør Mogens Lauridsen, Københavns Vestegns Politi, holdt pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Foto: Ritzau / NTB

2. Pågripelsen

Med fengselsansatte etter seg, var ikke Madsen lenge på frifot. Politiet fikk meldingen 10.21 tirsdag formiddag. 10.26 ble han anholdt. Da hadde han tatt seg inn i en hvit varebil.

Bevæpnet politi nærmet seg bilen, men rykket tilbake da noen ropte «bombe, bombe, bombe». Etter kort tid ble Madsen pågrepet og tatt ut av bilen.

Her er en tipservideo fra den danske avisen B.T. Den viser politiet som nærmer seg den hvite varebilen.

Men sjåføren snakket ikke dansk. På pressekonferansen tirsdag ettermiddag sa politiet at de har «språklige utfordringer» med sjåføren. Politiet tror foreløpig ikke at Madsen har hatt medhjelpere utenfor fengslet.

Fakta Drapssaken mot Peter Madsen Danske Peter Madsen ble i september 2018 dømt til livsvarig fengsel, etter en av de mest omtalte kriminalsakene i Danmark noen gang. Han ble dømt for å ha seksuelt misbrukt, drept og partert den svenske journalisten Kim Wall i 2017. Dette skjedde i ubåten Madsen hadde bygd. Wall ble med om bord for å gjøre et intervju. Etter at hun hadde vært savnet, ble ulike kroppsdeler funnet i havet. A-magasinet møtte hennes foreldre tidligere i år. De vil ikke at hun skal blir husket som et voldsoffer. Vis mer

Foto: Nils Meilvang / Ritzau / NTB

3. Etter pågripelsen

Etter at han var pågrepet, satte politiet håndjern på ham. Men de så også at han hadde på seg noe som lignet et bombebelte. Derfor trakk de seg unna. Bildene viser skarpskyttere som ligger på magen på god avstand. De har Madsen i siktet og en politihund ved siden av seg.

Under oppsikt av skarpskytterne ble Madsen sittende på gresset i mange timer før han ble ført bort.

Bombeeksperter med bombehund ble tilkalt. På pressekonferansen tirsdag ettermiddag sa politiet at det ikke var noe som tydet på at det var sprengstoff i beltet.

Politiet i København kjørte ut bomberoboten i forbindelse med Peter Madsens flukt fra fengsel. Foto: Ritzau / NTB

4. Vurderingen

Tidligere operativ sjef hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og mangeårige kriminalinspektør, Hans Jørgen Bonnichsen, kaller Peter Madsens flukt for det villeste han har sett. Bonnichsen kan ikke huske å ha sett en lignende flukt i løpet av sine 40 år i politiet.

– Peter Madsen er kreativ ut over det vanlige. Som jeg ser det, skal man tilbake til fluktkongen i 1949, som gravde seg 18 meter ut av et fengsel for å finne noe så kreativt, sier han til B.T.

Bonnichsenlegger til:

– Peter Madsen har tydeligvis fått det han lengter etter, nemlig oppmerksomhet. Denne flukten vil man huske i mange år.

John Hatting er leder for Kriminalforsorgsforeningen som organiserer sivilt ansatte i danske fengsler. Han sier til Berlingste Tidende at personalet som åpnet portene gjorde det eneste riktige.

– I ettertid kan vi prise oss lykkelige over at det ikke var noen ansatte som kom til skade. Det synes jeg vi som samfunn på alle måter skal være stolte av.

Hatting mener at sikkerheten ved fengselet er god.

Ens tor politiaksjon ble satt i gang etter Peter Madsens flukt. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau / NTB

5. Etterspillet

Tirsdag kveld meldete politiet i København at Madsen vil bli siktet for flukt fra fengsel. I den aktuelle lovparagrafen står det at flukt straffes med bøter eller fengsel inntil to år.

Justisminister Nick Hækkerup fra Socialdemokraterne kaller flukten «dypt alvorlig». Han har bedt kriminalomsorgen om en redegjørelse, og vil ha avklart hvordan flukten kunne skje. Politiet og fengselsvesenet vil også vurdere om rutinene deres er gode nok.

Politiets teknikere undersøker Peter Madsens ubåt i august 2017. Foto: Jacob Ehrbahn / Ritzau / NTB