Gjengjeldelsen volder død og ødeleggelse på Gaza. Hvorfor støtter folk fortsatt Hamas?

I 14 år har Hamas styrt Gazastripen. Fasiten er en rekke økonomiske nedturer og militære nederlag. Fortsatt er oppslutningen betydelig. Hvorfor?

Deler av en utstillingsdukke ligger strødd på gaten i Gaza etter den israelske gjengjeldelsen mot Hamas’ raketter. Foto: MOHAMMED SALEM, REUTERS/NTB

Nå nettopp

Etter at Hamas fyrte av den første raketten mot Israel mandag, har konflikten eskalert. Det israelske forsvaret har gjengjeldt angrepet med hundrevis av raketter mot Gaza-stripen. Hamas, som har styrt Gaza siden 2007, har svart på samme måte. Noen av rakettene har til og med nådd Nasaret, nord i Israel.

Minst 83 personer hadde mistet livet Gaza og seks i Israel torsdag formiddag, ifølge Hamas. I Gaza er det også barn blant de drepte. En boligblokk har kollapset. På begge sider er det død og ødeleggelser.

Store tap og dårlige kår

Hamas har styrt Gaza siden 2007. En rekke ganger siden har de vært i konflikt med Israel. De har kjempet tre kriger. Resultatene har vært nedslående for innbyggerne: store tapstall, stengte grenser og dårlige kår for folk flest. 14 år senere har Hamas likevel ganske solid oppslutning. Hva er årsaken til det?

I en måling i mars mente en av tre innbyggere i Gaza at Hamas burde styre palestinerne etter et valg. Den ble utført av Palestinian Center for Policy and Survey Research.