En kvart million er døde i India. Nå krangler de om vaksinedosene.

India er en av verdens største vaksineprodusenter. Men tilgangen til vaksinedoser er lotteripreget.

En politimann ber folk i Mumbai om å gå fordi det ikke er flere vaksinedoser igjen. Bildet er tatt 3. mai. Foto: FRANCIS MASCARENHAS/Reuters/NTB

Arjun Kumar tvilte på om han skulle la seg vaksinere mot covid-19. Men det var før Indias andre og langt mer dødelige smittebølge nådde frem til landsbyene nær hjemmet hans i den østlige delstaten Odisha.

Nå forsøker han og tusener andre desperat å booke en time for å få satt en vaksinedose. Hvorvidt han lykkes med det, avhenger av hvem de ulike delstatene mener skal prioriteres.

– Egentlig hadde jeg ikke tenkt å ta vaksinen fordi folk sa man kunne dø eller få feber. Men nå er det død overalt, så jeg er redd, sier læreren Kumar (30) i telefon fra hjemmet sitt i landsbyen Nadarpur til Reuters.

En helsearbeider blir vaksinert med Covishield, en vaksine som er utviklet av Serum Institute of India. Bildet er tatt 4. mai i New Delhi. Foto: ADNAN ABIDI/Reuters/NTB

Kumar har forsøkt i to uker å få en vaksineavtale, men har mislykkes. Han har forsøkt å møte opp personlig og prøvd på internett.

– Man må visst være heldig for å få vaksinen, sier Kumar, som har hatt rett til å bli vaksinert siden 1. mai, da India åpnet for at alle voksne kunne få en vaksine.

Passerte en kvart million døde

India rapporterte fredag om 343.144 smittetilfeller og 4000 dødsfall. Sykehusene klarer ikke å ta seg av alle de syke i nasjonen med 1,35 milliarder innbyggere. Antall dødsfall totalt passerte denne uken en kvart million og er nå offisielt på 262.317.

Antallet smittetilfeller er offisielt på 24 millioner, men helseeksperter sier det faktiske antallet kan være fem til ti ganger så høyt.

Legen Rohan Aggarwal (26) er på et 27 timer langt skift og ser til en covid-19-pasient ved Holy Family-sykehuset i New Delhi. Han er uvaksinert. Han var syk da vaksinetilbudet først kom i januar. Fra februar brød han seg ikke, siden alle trodde pandemien var over. Foto: DANISH SIDDIQUI/Reuters/NTB

India er en av verdens største produsenter av vaksiner mot covid-19, men bare 34,8 millioner, 2,5 prosent av befolkningen, er blitt fullvaksinert. Cirka 130 millioner har fått minst én dose, hvilket gir noe beskyttelse.

Myndighetene i delstatene må nå prioritere mellom hvem som skal få vaksinen.

Men reglene for hvem som kan få en vaksine først, og den faktiske tilgangen på vaksiner, varierer mye fra delstat til delstat.

Sårbare grupper risikerer å ikke få noen vaksine, mener interessegrupper.

Ville gi vaksiner til de fattige – tapte i retten

Alle indere over 45 år har rett til å få gratis vaksine fra de føderale myndighetene. Delstatene har ansvar for å skaffe vaksinedoser til dem som er mellom 18 og 44 år gamle.

Men fordi etterspørselen er langt større enn tilgangen på vaksiner, må delstatene gjøre vanskelige valg.

Føttene til Jagdish Singh (57) er avbildet i det offentlige sykehuset i Bijnor-distriktet i delstaten Uttar Pradesh i India den 11. mai. Han ble brakt til sykehuset med pusteproblemer, men døde. Foto: DANISH SIDDIQUI/Reuters/NTB

I delstaten Chhattisgarh har myndighetene valgt å prioritere «de fattigste av de fattige». Nest etter helsearbeidere i primærhelsetjenesten, skal vaksinene gå til dem med svært lav inntekt og marginaliserte grupper, enslige kvinner, enker og hjemløse.

Men denne avgjørelsen ble brakt inn for retten og myndighetene tapte. Nå har også folk over fattigdomsgrensen fått rett på vaksiner.

Åpnet for salg av vaksiner

For å øke produksjonen av vaksiner, erklærte myndighetene at vaksineprodusenter skulle få lov til å selge 50 prosent av det de produserte til delstatene og til private sykehus.

Men tall fra fem delstater, som Reuters har fått tilgang til, viser at vaksinetilgangen ikke engang er nok til å tilfredsstille halvparten av behovet til disse fem delstatene.

Urnene til avdøde, inkludert folk som hadde covid-19, på hyllene i et krematorium i New Delhi. Foto: DANISH SIDDIQUI/Reuters/NTB

Maharashtra, en av delstatene som er blitt hardest rammet, trenger 120 millioner doser for å få vaksinert befolkningen mellom 18 og 44 år, men de har bare fått tak i 1,1 millioner doser.

Myndighetene i delstaten vurderer nå å importere vaksiner direkte fra utlandet.

Byfolk kaprer doser på landsbygda

Mens altså Chhattisgarh har prioritert de fattigste, vil delstaten Assam gi doser først til offentlig ansatte i utsatte posisjoner og kronisk syke.

At man skal registrere seg på nettet for å få en vaksine, går ut over de fattigste. Mange fattige indere har ikke et biometrisk ID-kort, noe som ofte kreves for å få tilgang til offentlige tjenester, slik som vaksiner.

I noen tilfeller har folk fra byer som Pune, Bengaluru og Hyderabad booket timer i små landsbyer. De kjører ut på landsbygda for å få en vaksinedose, ifølge lokale medier.

Hard kritikk av Modi

Statsminister Narendra Modi og hans regjering er blitt sterkt kritisert for håndteringen av den nye smittebølgen.

Det forskerne spør seg om nå, er om det voldsomme smitteutbruddet skyldes mangel på smitteverntiltak, en ny og mer aggressiv virusvariant, eller en kombinasjon av begge deler.

Dette bildet er fra april i år, fra årets feiring av Khumb Mela. Slike gigantiske ansamlinger av mennesker, kan ha bidratt til stor smittespredning. Foto: Karma Sonam/AP/NTB

Det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP tillot gigantiske religiøse markeringer, slik som Khumb Mela, som samlet millioner av mennesker. I flere delstater der det var valg, samlet store folkemengder seg til valgmøter som om pandemien ikke fantes.

Mangler data om virusvarianten

Mandag sa WHO at den nye indiske varianten, B1617, er på deres liste over virus de er bekymret over. Der finner vi fra før den britiske, brasilianske og sørafrikanske varianten.

Men hvor stor rolle B1617 har spilt i det indiske utbruddet, vet man egentlig ikke. Inderne undersøker nemlig i liten grad hvilken variant av viruset som finnes i landet.

India genomsekvenserer bare 1 prosent av alle påviste tilfeller. Det er heller ikke alle resultatene som blir lastet opp til den globale databasen over virusvarianter.

Foreløpig ingen høye skuldre hos FHI

FHI mener vaksinene vil gi beskyttelse også mot de indiske virusvariantene.

– Den indiske varianten er trolig litt mer smittsom enn den engelske varianten, men foreløpig har vi ikke noen indikasjoner på at den gir mer alvorlig sykdom, sier overlege Preben Aavitsland.

– Det betyr at vi ikke har noe særlig høye skuldre eller noen stor bekymring for den, sier Aavitsland.

Han opplyser at FHI nå klassifiserer den indiske varianten (B.1.617) som en bekymringsvariant, på linje med den engelske, sørafrikanske og brasilianske. Det har så langt ingen andre konsekvenser enn at de følger den nøye.

– Vi har ingen stor bekymring for den indiske virusvarianten, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

Med en vaksinert befolkning, så spiller virusvarianten liten rolle

FHI mener Norge har såpass god kontroll på importsmitten at det vil ta tid før mutanten eventuelt gjør seg gjeldende i stor grad.

Men på litt sikt er det variantens smittsomhet som er avgjørende for om den vil vinne frem.

– En variant som er mer smittsom, vil på sikt vinne frem, sier Aavitsland.

Men det kommer kanskje ikke til å ha så mye å si, siden vaksineringsgraden i Norge stadig øker.

– Det ser man i England, der kanskje den indiske varianten etter hvert blir vanligere enn den engelske. Det har ikke så mye å si fordi de har så få tilfeller. De har slått ned hele epidemien der borte, sier Aavitsland.