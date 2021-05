Bombene hagler over Gaza. På grensen står israelske bakkestyrker parate.

Israel har avvist Hamas’ våpenhvileforslag.

De israelske bombene forårsaker massiv skade. Her lander en bombe i Gaza by torsdag. Foto: Hatem Moussa, AP / NTB

13. mai 2021 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag skulle innbyggerne i Gaza egentlig feiret id al-fitr, slutten på den hellige fastemåneden ramadan.

Men etter to dager med bombing er det ennå lite som tyder på at israelerne planlegger å trappe ned offensiven. Bilder fra Gaza by viser enorme ødeleggelser. Det er gjennomført 600 luftangrep, ifølge Al Jazeera. Bygg er jevnet med jorden.

– Det er overhodet ingen id-stemning, sa Hassan Abu Shabaan til AP etter bønn torsdag.

– Det er bare luftangrep, ødeleggelse og tilintetgjørelse, sa han.

I Gaza er 83 personer bekreftet drept, deriblant 17 barn, ifølge helsedepartementet.

Samtidig fortsetter militante palestinske grupper som Hamas, gruppen som regjerer på Gaza, å sende rakett etter rakett inn i israelske byer.

Rakettene har krevd syv liv, blant dem en 16 år gammel jente og en fem år gammel gutt.

Uinteressert i en våpenhvile

Etter to hasteinnkalte møter har FNs sikkerhetsråd enda ikke lyktes i å bli enige om en felles uttalelse om konflikten. Fredag er det duket for runde tre.

Samtidig har både Egypt og Russland engasjert seg for å roe situasjonen. Russlands viseutenriksminister Mikhail Bogdanov sier i dag at Hamas er åpne for en våpenhvile.

– Hamas er forberedt på å avslutte alle militære angrep mot Israel, så lenge det er gjensidig, sier han i en uttalelse.

Men Israel viser få tegn til at de vil endre kurs.

– Foreløpig er det ingen sluttdato for operasjonen, sa Israels forsvarsminister Benny Gantz på et besøkt i byen Ashkelon onsdag, melder The Times of Israel.

– Vi vil ikke høre på moralske prekener fra noen organisasjoner eller institusjoner når det gjelder retten og plikten vi har til å beskytte innbyggerne i Israel.

Palestinere i byen Beit Lahiya nord i Gaza ser torsdag på restene av en bygning som de israelske bombene har lagt i ruiner. Foto: Khalil Hamra, AP / NTB

De siste dagene har israelske soldater og artilleri blitt sendt til grensen til Gaza.

– Israel er i ulike faser av å forberede bakkeoperasjoner, sier en talsperson for hæren til Reuters.

Dette skjedde i natt

Konfliktnivået fortsatte å øke fra onsdag til torsdag. Dette skjedde natt til torsdag og torsdag morgen:

Luftvernsirener ble utløst så langt nord som til Nasaret.

Israel utførte luftangrep mot Hamas’ største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning.

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i flere byer.

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang fredag.

USAs største flyselskaper innstiller flyvningene til og fra Israel på grunn av det økte konfliktnivået.

USAs utenriksminister har snakket med palestinernes president og ber om slutt på rakettangrepene mot Israel.

Lengre rakettrekkevidde

At en rakettalarm ble utløst i Nord-Israel tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter fra Gazastripen, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Et bolighus i Rishon Lezion ble truffet av splinter fra en rakett, opplyser den nasjonale nødetattjenesten Magen David Adom.

I Petah Tikva, om lag 10 kilometer øst for Tel Aviv, gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viste en stor brann. En bygning fikk store skader.

Fem personer ble såret, opplyste en talskvinne for politiet torsdag morgen. Det dreide seg om et direkte treff mot byen, uttalte hun.

Gjennom natten sendte det israelske forsvaret (IDF) fly på vingene over Gazastripen. Der utførte de luftangrep mot Hamas' største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning, opplyser IDF.

Biden: Israel har rett til selvforsvar

USAs president Joe Biden har ikke noe ønske om å involvere USA i Midtøsten. Han må nå innse at dette blir vanskelig.

Onsdag snakket han med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Biden understreket Israels rett til å forsvare seg mot Gaza-rakettene.

– Israel har en rett til å forsvare seg når tusenvis av raketter rammer ens territorium, sa Biden, melder CNN.

Han sa likevel at han håper ting vil roe seg snart.

Israelsk artilleri på grensen skjøt onsdag inn i Gaza. Foto: Yonatan Sindel, AP / NTB

Onsdag var også USAs utenriksminister Antony Blinken i samtaler Mahmoud Abbas. Abbas er president på den okkuperte palestinske Vestbredden.

– Jeg understreket behovet for å få en slutt på rakettangrepene og å dempe spenningen, tvitret Blinken.

Han skriver også at han kondolerte til palestinerne.

Nytt forsøk på å samle FNs sikkerhetsråd

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang fredag, forteller diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP.

De tre landene ber om at møtet blir holdt for åpne dører og at representanter for både Israel og palestinerne får bli med.

Hvis møtet blir holdt fredag, vil det være det tredje møtet denne uken der blant annet Norge er initiativtager.

De to foregående møtene, som ble holdt bak lukkede dører mandag og onsdag, endte ikke med noen felles uttalelse. USA satte foten ned begge gangene.

– Det er mer et spørsmål om det er hensiktsmessig med en uttalelse nå eller ikke, sammenholdt med andre initiativer de har, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag.

374 pågripelser i opptøyer i Israel

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i flere byer onsdag kveld. 36 politifolk ble skadet.

Seks av de pågrepne er mistenkt for å ha vært med på et overfallsangrep mot en israelsk araber i byen Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken. Bildene fra stedet har sjokkert israelske politikere.

I byen Lod ble to personer pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot politi kvelden før.

Sent onsdag kveld hadde politi kontroll over situasjonen på flesteparten av stedene der det var opptøyer og uro tidligere på kvelden, skriver Times of Israel.

I byen Nablus på Vestbredden ble en palestinsk mann skutt og drept under en konfrontasjon med israelske soldater, opplyser det palestinske helsedepartementet.