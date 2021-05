Nye raketter og opptøyer i flere byer. Dette har skjedd i Midtøsten i natt.

Konfliktnivået øker mellom Israel og palestinerne. Rundt 1.500 raketter er blitt skutt opp fra Gazastripen mot israelske byer siden mandag.

Raketter ble også natt til torsdag avfyrt fra Gazastripen mot Israel. Foto: Khalil Hamra / AP

13. mai 2021 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

Helsedepartementet i Gaza sier 69 personer er drept, hvorav 17 er barn, melder Al Jazeera. Antall skadede nærmer seg 400.

Ifølge en opptelling som avisen Times of Israel har gjort, har syv personer blitt drept i rakettangrep på israelsk side siden mandag, fem av dem sivile. Den yngste av dem var en fem år gammel gutt.

En indisk statsborger er også blant de drepte. Den sjuende var en israelsk soldat som ble drept i et rakettangrep nær grensen til Gazastripen.

Konfliktnivået øker stadig. Dette har skjedd natt til torsdag og torsdag morgen:

Luftvernsirener ble utløst så langt nord som til Nasaret.

Israel utførte luftangrep mot Hamas’ største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning.

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i flere byer.

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang fredag.

USAs største flyselskaper innstiller flyvningene til og fra Israel på grunn av det økte konfliktnivået.

USAs utenriksminister har snakket med palestinernes president og ber om slutt på rakettangrepene mot Israel.

Hamas kan ha utvidet rekkevidden

At en rakettalarm ble utløst i Nord-Israel tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter fra Gazastripen, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Et bolighus i Rishon Lezion ble truffet av splinter fra en rakett, opplyser den nasjonale nødetattjenesten Magen David Adom.

I Petah Tikva, om lag 10 kilometer øst for Tel Aviv, gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viste en stor brann. En bygning fikk store skader.

Fem personer ble såret, opplyste en talskvinne for politiet torsdag morgen. Det dreide seg om et direkte treff mot byen, uttalte hun.

Gjennom natten sendte det israelske forsvaret (IDF) fly på vingene over Gazastripen. Der utførte de luftangrep mot Hamas' største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning, opplyser IDF.

Blinken i telefonsamtale med Abbas

USAs utenriksminister Antony Blinken har snakket med palestinernes president Mahmoud Abbas og ber om slutt på rakettangrepene mot Israel.

– Jeg snakket med president Abbas om den pågående situasjonen i Jerusalem, på Vestbredden og Gazastripen, skriver Blinken på Twitter.

Blinken skriver at han kondolerte Abbas etter flere titalls personer er blitt drept på Gazastripen og i Israel.

– Jeg understreket nødvendigheten av å stanse rakettangrepene og å dempe spenningsnivået, skriver Blinken videre.

Nytt forsøk på å samle FNs sikkerhetsråd

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang fredag, forteller diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP.

De tre landene ber om at møtet blir holdt for åpne dører og at representanter for både Israel og palestinerne får bli med.

Hvis møtet blir holdt fredag, vil det være det tredje møtet denne uken der blant annet Norge er initiativtager.

De to foregående møtene, som ble holdt bak lukkede dører mandag og onsdag, endte ikke med noen felles uttalelse. USA satte foten ned begge gangene.

– Det er mer et spørsmål om det er hensiktsmessig med en uttalelse nå eller ikke, sammenholdt med andre initiativer de har, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag.

374 pågripelser i opptøyer i Israel

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i flere byer onsdag kveld. 36 politifolk ble skadet.

Seks av de pågrepne er mistenkt for å ha vært med på et overfallsangrep mot en israelsk araber i byen Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken. Bildene fra stedet har sjokkert israelske politikere.

I byen Lod ble to personer pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot politi kvelden før.

Sent onsdag kveld hadde politi kontroll over situasjonen på flesteparten av stedene der det var opptøyer og uro tidligere på kvelden, skriver Times of Israel.

I byen Nablus på Vestbredden ble en palestinsk mann skutt og drept under en konfrontasjon med israelske soldater, opplyser det palestinske helsedepartementet.