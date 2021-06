Trump kalte henne løgner og «ikke min type». Nå får han juridisk hjelp fra uventet hold.

I fjor refset Joe Biden rivalen Donald Trump for misbruk av statens advokater. Nå vil Bidens justisminister gjerne føre en omstridt sak på vegne av Trump.

E. Jean Carroll har saksøkt Donald Trump for ærekrenkelser. Her forlater hun et rettsmøte i New York i fjor høst. Foto: John Minchillo, AP/NTB

8. juni 2021 12:04 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det offentlige spetakkelet startet for alvor 21. juni 2019. Spaltist E. Jean Carroll skrev et innlegg i New York Magazine. Der hevdet hun at Donald Trump hadde antastet henne. Hendelsen skal ha skjedd i 1995 eller 1996 på et prøverom i det fasjonable varehuset Bergdorf Goodman i New York.

Ifølge Carroll skjedde dette: Trump ba henne om råd til et gavekjøp. Hun foreslo en hatt eller en veske. Trump skal i stedet ha snakket om undertøy. Deretter fleipet de om prøving av undertøy og gikk på et prøverom. I tre minutter skal han ha antastet henne seksuelt mens hun kjempet imot.