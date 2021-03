Nå har Norge hatt sitt første møte med Biden. – USA gir full gass

NEW YORK (Aftenposten): FN-ambassadør Mona Juul er den første fra det norske statsapparatet som møter USAs nye president.

FN-ambassadør Mona Juul snakket om klima og sikkerhet og Norges internasjonale fredsarbeid i møtet med Biden. Foto: Øystein K. Langberg

Juul og de andre FN-ambassadørene i Sikkerhetsrådet hadde et videomøte med Joe Biden torsdag ettermiddag amerikansk tid.

– Vi ønsket Biden varmt velkommen tilbake til det vi kalte et genuint flernasjonalt samarbeid, sier Juul til Aftenposten.

Normalt ville møtet ha skjedd i Det hvite hus. Nå ble det virtuelt.

– Biden-administrasjonen har mye på agendaen, og det at dette møtet faktisk finner sted viser at de er oppriktig interessert og engasjert i Sikkerhetsrådet og FN. Når Biden sier at USA «er tilbake», er det ikke bare retorikk.

Amerikanerne lyttet og nikket

Norge tok fatt på en toårsperiode i Sikkerhetsrådet i januar etter å vunnet frem i en avstemning blant FNs medlemsland i juni i fjor.

En viktig sak for Norge er koblingen mellom klimaendringer og sikkerhet, og at klimakampen skal settes på agendaen i Sikkerhetsrådet. Dette var også noe Juul tok opp i torsdagens møte.

FN-ambassadør Mona Juul snakket til Biden fra FN-delegasjonens kontorer i New York. Alle møter i Sikkerhetsrådet foregår virtuelt inntil videre. Foto: Øystein K. Langberg

– Biden sendte signaler om at USA ønsker å vektlegge denne sammenhengen i langt større grad, og de hørte på hva vi sa om klima og nikket anerkjennende.

Det samme gjorde Juul da amerikanerne snakket.

– Norge og USA er på samme linje i langt flere saker enn under forrige administrasjon, for eksempel når det gjelder klima, kvinners rettigheter og reproduktiv helse. Det er mye mer å ta tak i og jobbe sammen om, sier Juul.

Hun sier hun ser frem til å samarbeide med USAs nye FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield. Greenfield deltok også på torsdagens møte. Det samme gjorde Bidens klimautsending John Kerry.

– USA gir full gass i diskusjonene i Sikkerhetsrådet, og de besetter nye stillinger med kompetente folk som har lang utenrikspolitisk erfaring. Det er kanskje den største endringen vi har sett når det gjelder vårt samarbeid med USA her i FN, sier Juul.

Møtte Harris

Statsminister Erna Solberg har ennå ikke snakket med Biden etter at han tok over som president, men tidligere i mars hadde hun et telefonmøte med visepresident Kamala Harris.

De to snakket blant annet om klimaendringer, kvinner og utdanning og sikkerhetspolitikk. Solberg inviterte også amerikanske styrker til å øve mer i Norge, ifølge NTB.

Statsminister Erna Solberg møtte Donald Trump i Det hvite hus i oktober 2018. Foreløpig har hun ikke snakket med etterfølgeren. Foto: Stein J. Bjørge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har hatt et telefonmøte med sine nye amerikanske kollega Antony Blinken. De to vil møtes fysisk for første gang på NATOs utenriksministermøte i Brussel neste uke.

På grunn av koronaviruset har ingen stats- eller regjeringssjefer foreløpig fått et møte med Biden i Det hvite hus. Den første til å få den æren ser ut til å bli Japans statsminister Yoshihide Suga.

Biden skal etter planen ta imot Suga i Washington den 9. april.

