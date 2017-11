Vurderte å bytte ut Clinton etter illebefinnende

Da Hillary Clinton kollapset etter en minnemarkering 11. september 2016, var det flere som stilte spørsmål rundt presidentkandidatens helsetilstand.

Nå forteller daværende partisekretær Donna Brazile i sin nye bok at hun vurderte å bruke hendelsen som påskudd til å ta initiativ til å få byttet ut Clinton.

Grunnen var at Clinton-kampanjen var «blodfattig» og hadde begynt å «lukte av fiasko», skriver Brazile ifølge The Washington Post.

JONATHAN ERNST

Tenkte på kvinnene

Brazile skriver at hun vurderte mange ulike kandidater, men at hun hadde bestemt seg for daværende visepresident Joe Biden. Visepresidentkandidaten hun ville ha i stedet for Clintons «running mate» Tim Kaine, var senator i New Jersey Cory Booker.

Valget falt på Biden og Booker fordi Brazile mente de var den sikreste måten å få nok arbeiderklasse-stemmer til å slå Trump.

Årsaken til at det ikke ble slik, var at Hillary Clinton kunne blitt USAs første kvinnelige president.

– Jeg tenkte på Hillary, og alle kvinnene i landet som var så stolte av og begeistret for henne. Jeg kunne ikke gjøre det mot dem, skriver Brazile.

RICHARD BRIAN

Flere avsløringer

Det vakte reaksjoner da Clinton ble filmet mens hun svaiet og deretter sank sammen før hun ble hjulpet inn i en bil. Etter kollapsen skyldte kampanjestaben på at 68-åringen hadde blitt overopphetet under minnemarkeringen. Senere viste det seg at hun hadde pådratt seg lungebetennelse.

I boken skriver Brazile også at det var så lite lidenskap for Clinton som kandidat at valgkampapparatets hovedkvarter føltes som en sykehusavdeling der «noen hadde dødd».

De første utdragene fra boken fikk stor oppmerksomhet. Brazil avslører der hvordan Clintons valgkampapparat hadde sikret seg makt i det demokratiske partiet lenge før hun var formelt valgt som deres presidentkandidat.