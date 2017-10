Las Vegas-drapsmannens hjerne skal undersøkes

Men uansett hva de finner, vil det ifølge eksperter ikke være det som gir svaret på hvorfor Paddock drepte 58 mennesker på en utendørskonsert i Las Vegas 1. oktober.

Paddocks hjerne blir sendt til universitetet i California for en måneds lang undersøkelse. Under en obduksjon ble det ikke funnet noe unormalt. Ifølge The New York Times har universitetet fått beskjed om ikke å spare på ressursene i arbeidet.

Granskingen vil forhåpentligvis avdekke om Stephen Paddock hadde en eller annen form for lidelse – som for eksempel slag eller epilepsi.

Doktor Hannes Vogel ved universitetet vil ikke diskutere prosedyren med nyhetsbyrået AP og viser til polititjenestemenn i Clark County i Las Vegas – som heller ikke har villet oppgi noen detaljer.

Foruten motivet er mange andre spørsmål om massakren fortsatt ubesvart. Politiet fant Paddock død på hotellrommet 12 minutter etter at han begynte å skyte mot folkemengden utenfor.