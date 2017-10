Trump forsvarer Twitter-bruken sin

Trump sier i et intervju med Fox Business Network, gjengitt av nyhetsbyrået Reuters, at Facebook, Twitter og Instagram er fenomenale plattformer.

– Når noen sier noe om meg, kan jeg ta meg av det bing bing bing. Jeg hadde aldri kommet til på andre måter, sier presidenten.

Trump er flere ganger blitt bedt av partifeller om å roe ned tvitringen sin og en måned før presidentvalget i fjor fratok den republikanske valgkamplederen Trump Twitter-kontoen.

40 millioner følgere

Presidenten er en hyppig tvitrer og bruker tjenesten blant annet til å opplyse om politiske vedtak og til å kritisere enkeltpersoner og mediene. Han har over 40 millioner følgere og havner stadig i ordkriger for sine uttalelser og påstander. I juli ble han saksøkt av en gruppe personer han har blokkert på Twitter ettersom de mener det er i strid med ytringsfriheten i det første grunnlovstillegget.

– For å være ærlig tviler jeg på at jeg ville vært her i dag om det ikke hadde vært for sosiale medier, sier Trump til TV-kanalen.