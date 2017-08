Donald Trump raser mot Russland-etterforskningen etter oppnevningen av storjury

Russland-etterforskningen ruller videre. Spesialetterforsker Robert Mueller har nå oppnevnt en storjury som del av Russland-etterforskningen, melder Wall Street Journal.

Etableringen av storjuryen er et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale, da det i USA er en storjury som har det ansvaret.

Oppnevningen er også et tegn på at etterforskningen, som blant annet dreier seg om hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke høstens presidentvalg, er kommet inn i en mer konkret fase.

Trump har gang på gang avvist anklagene og mener han er offer for en politisk heksejakt.

– Nedverdigende

– Vi vant ikke på grunn av Russland. Vi vant på grunn av dere, sa Trump i talen som fortonet seg som den reneste valgkamp.

I et forsøk på å appellere til sine kjernevelgere, sa han at hans fiender prøver å narre dem vekk fra lederskapet de ønsker med en falsk historie som er «nedverdigende for oss alle, og viktigst, nedverdigende for vårt land og nedverdigende for vår grunnlov».

– Grunnen til at demokratene bare snakker om den fullstendig oppdiktede Russland-historien, er at de ikke har noe annet å komme med, ingen agenda, ingen visjon. Russland-historien er en komplett fabrikasjon. Det er bare en unnskyldning for det største tapet i amerikansk politikks historie, utbasunerte han.

En av Trumps advokater, John Dowd, sa torsdag kveld til nyhetsbyrået AP at han ikke har noen grunn til å tro at presidenten selv er under etterforskning.

Juryutnevnelsen ses på som et tegn på at den føderale etterforskningen er i ferd med å skyte fart.

– Det er en markert opptrapping av prosessen. Du utnevner ikke en storjury med mindre du har nok bevis som du mener indikerer minst ett, om ikke flere, kriminelle forhold, ser juristen Bradley Moss til AFP.

Vanlige borgere

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer om det er begått straffbare handlinger og om det er nok bevis til å ta ut tiltale.

Ifølge kildene til Wall Street Journal har den begynt arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Tidligere i uka meldte Reuters at Mueller har fått med seg en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, Greg Andres, i sitt etterforskningsteam, som nå består av 16 jurister.

Bekymring for Trump

Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker i mai. Han har den siste tiden vært under økende press ettersom Trump gjentatte ganger har uttrykt skepsis til etterforskningen.

I Kongressen er det stor bekymring for at Trump vil forsøke å fjerne Mueller. To medlemmer av justiskomiteen i Senatet la torsdag fram et lovforslag som skal beskytte Mueller mot vilkårlig avsettelse.

De to senatorene, republikaneren Thom Tillis fra North Carolina og demokraten Chris Coons fra Delaware, sier det er viktig å verne om integriteten og uavhengigheten til spesialetterforskeren.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil en spesialetterforsker få rett til å imøtegå begrunnelsen for en avsettelse i retten.

Loven vil få tilbakevirkende kraft til 17. mai i år, da den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller ble utnevnt for å granske Russlands eventuelle innblanding i det amerikanske presidentvalget.

