Mueller har oppnevnt storjury i Russland-etterforskningen

Etableringen av storjuryen er et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale, da det i USA er en storjury som har det ansvaret.

Oppnevningen er også et tegn på at etterforskningen, som blant annet dreier seg om hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke høstens presidentvalg, er kommet inn i en mer konkret fase.

Trump har gang på gang avvist anklagene. Han mener han er offer for en politisk heksejakt.

Wall Street Journal sitere to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. De sier til avisa at storjuryen begynte arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har storjuryen sendt ut vitnestevninger i forbindelse med møtet i juni 2016 mellom Donald Trump Jr., en russisk advokat og andre.

Vanlige borgere

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer om det er begått straffbare handlinger og om det er nok bevis til å ta ut tiltale.

Tidligere i uka meldte Reuters at Mueller har fått med seg en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, Greg Andres, i sitt etterforskningsteam, som nå består av 16 jurister.

Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker i mai. Han har den siste tiden vært under økende press ettersom Trump gjentatte ganger har uttrykt skepsis til etterforskningen.

I Kongressen er det stor bekymring for at Trump vil forsøke å fjerne Mueller.

