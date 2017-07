Se reaksjonene i Senatet da McCain vendte tommelen ned

Det var den mest dramatiske natten i Senatet i nyere historie, ifølge The Washington Post.

Den republikanske senatoren John McCain forlot sykesengen etter å ha fått påvist hjernesvulst i forrige uke for å stemme i Senatet denne uken.

Først sørget han og visepresident Mike Pence tirsdag for at det ble flertall for åpne debatten om ny helsereform. Hans stemme var helt avgjørende ettersom stemmegivningen ble 50 mot 50. Visepresident Mike Pence sin dobbeltstemme ga flertall.

Så kunne McCain natt til fredag ha blitt Trumps redningsmann da den siste og avgjørende avstemningen fant sted, men McCains stemme ble i stedet Trumps bane i kampen mot Obamacare.

John McCain stemte imot Trumps forslag. Her kan du lese om den dramatiske hendelsen.

Vendte tommelen ned

I forkant skal Mike Pence og Paul Ryan ha prøvd å overtale McCain om å stemmer for forslaget uten å lykkes. Da skal Donald Trump selv ha prøvd å overtale ham på telefon, ifølge Politico.

I videoen over kan du høre gispene som går gjennom forsamlingen når det går opp for dem at republikaneren fra Arizona stemmer mot forslaget.

Noen klapper, og murringen fortsetter. På vei tilbake stopper McCain et lite sekund og ser majoritetsleder Mitch McConnell i øynene.