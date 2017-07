Trump legger seg ut med sitt eget parti: «Det som er rart i Det hvite hus, blir bare rarere»

– Det som er rart i Det hvite hus, blir bare rarere.

Slik beskriver den republikanske politikeren Mark Sanford situasjonen i president Donald Trumps regjeringsapparat.

– La oss bryte gjennom dette, la oss få resultater. Den interne krigføringen i Det hvite hus er faktisk et hinder for dette, uttalte Sanford etter et møte med partifeller i Representantenes hus fredag, skriver AP.

Etter seks måneder ved makten sliter Trump fortsatt med å få gjennomslag for sine kjernesaker. Samtidig har intriger og maktkamp mellom forskjellige fraksjoner i presidentens innerste sirkel fått mye oppmerksomhet. Det hele toppet seg denne uken da den nyansatte kommunikasjonsdirektøren Anthony Scaramucci langet ut i grove ordelag mot daværende stabssjef Reince Priebus. Fredag ble det klart at sistnevnte er ferdig i jobben.

Og mens partimenn som Priebus forsvinner ut av administrasjonen, frykter flere republikanere at det interne dramaet i Det hvite hus hindrer dem i å gjennomføre politikken sin. Ifølge AP diskuteres det bak lukkede dører i Kongressen om risikoen ved å støtte en president som til tider later til å ha lite partilojalitet.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Partieliten forsvinner

The Washington Post kaller Priebus selve definisjonen på den republikanske eliten. Den tidligere lederen for partiets nasjonalkomité ble hentet inn nettopp fordi han er en «Washington-insider» med gode kontakter på Capitol Hill.

Men nå er det slutt. Han erstattes av minister for innerikssikkerhet John F. Kelly. Den tidligere generalen har lite politisk erfaring.

Sean Spicer, en annen representant for partiapparatet, ga seg som talsperson tidligere denne måneden. Grunnen var ansettelsen av Scaramucci. Den tidligere Wall Street-toppen kjent som «the Mooch», har begrenset erfaring fra politikken.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Flere republikanere har også blitt rystet av behandlingen av justisminister Jeff Sessions. Den siste tiden har Trump en rekke ganger gått verbalt til angrep på Sessions, angivelig for å presse ham til å gå av. Sessions har vært blant Trumps største støttespillere i partiet.

I dag består Trumps innerste sirkel i stor grad av lojalister som Scaramucci, familiemedlemmer som Jared Kushner og Ivanka Trump, samt ideologer som Steve Bannon. FiveThirtyEight gikk fredag så lang som å erklære den partivennlige fraksjonen som mer eller mindre oppløst.

Få politiske resultater

Til tross for at republikanerne har flertall både i Representantenes hus og i Senatet, har de slitt med å få gjennom viktige deler av sin politiske agenda.

Det største tapet så langt har vært helsereformen. Republikanerne har i syv år lovet velgerne at de skal bli kvitt «Obamacare». Men etter flere runder i begge kamrene i kongressen, greide de hverken å erstatte eller oppheve loven.

Her kan du lese om den dramatiske siste avstemningen: John McCain trosset livstruende sykdom for å stemme i Senatet. Han ga Trump et sviende nederlag.

Flere i partiet skal være frustrerte fordi Trump har vist lite interesse for reformen, ut over noen sporadiske twittermeldinger.

– En av feilene var at presidenten aldri la frem en plan eller hans kjerneprinsipper, og han solgte dem aldri til det amerikanske folket, sier Pennsylvania-representant Charlie Dent til AP. Han mener Trump «outsourcet» hele reformen til kongressen.

– Forsvarer sitt eget rykte

I tillegg til de interne kampene mellom Trumps folk, henger granskningen av Trump-kampanjens angivelige forbindelser til Russland som en skygge over administrasjonen.

– Trump har brukt all sin politiske kapital på å forsvare sitt eget rykte, sier den republikanske strategen Alex Conant.

Presidenten har fått gjennomslag på visse områder. Han har fått på plass deler av innreiseforbudet mot personer fra flere hovedsakelig muslimske land, har trukket USA ut av Parisavtalen, og fått innsatt konservative Neil Gorsuch som høyesterettsdommer.

Men ifølge en republikansk politisk rådgiver er partiets største frykt at de går inn i valgkampen i 2018 uten større politiske seire å vise til. Dette trenger de som en forklaring på hvorfor de har valgt å støtte en såpass utradisjonell president, forklarer den anonyme rådgiveren til AP.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten: