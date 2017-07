Krisen er ikke over for Löfven: Fortsatt mistillit

IT-skandalen i Sverige førte torsdag til at to ministre går av. Regjeringen blir imidlertid sittende.

– Jeg har overveid ulike handlingsalternativer. Jeg gjør det som er best for landet, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse i Stockholm torsdag formiddag, og understreket av det er usikre tider i Europa.

– Jeg tenker ikke å kaste Sverige ut i en politisk krise.

Skandalen fører nå til at infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman trekker seg. Det ble samtidig annonsert at helseminister Gabriel Vikström går av, men han er ikke berørt av skandalen.

– Useriøst

Det er likevel ikke nok for opposisjonen. De hadde allerede varslet at de ville fremme mistillitsforslag mot tre statsråder. I tillegg til Johansson og Ygeman ville de også kaste forsvarsminister Peter Hultqvist. Torsdag ettermiddag ble det kjent at opposisjonen går videre med mistillitsforslaget mot forsvarsministeren.

Å miste Hultqvist, sitter imidlertid langt inne for statsministeren. På pressekonferansen beskrev Löfven sin kollega som en svært kompetent statsråd med gode internasjonale forbindelser, og kalte mistillitsforslaget «totalt useriøst».

– Mangel på selvkritikk

Opposisjonen reagerte raskt da det ble annonsert at forsvarsminister Peter Hultqvist blir sittende.

– Den totale mangelen på selvkritikk under pressekonferansen viser at regjeringen ikke ser ut til å forstå problemet og alvoret i situasjonen. Regjeringen bør ta sitt ansvar og følge vårt krav om at også forsvarsministeren bør trekke seg, skriver Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, i et innlegg på Facebook.

Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor er også klar i sin sak.

– Forsvarsministerens tillit er brukt. Statsministeren tar ikke ansvar, så vi krever at det blir tatt ansvar i Riksdagen, skriver hun på Twitter.

Brorparten av de svenske velgerne støtter den kraftige kritikken opposisjonen har rettet mot de tre ministrene, ifølge en undersøkelse av Aftonbladet og Inizio. Tre av fem støtter mistillitsforslaget, mens kun én av fire er uenig.

Et politisk spill

Etter pressekonferansen avfeide statsminister Löfven at skandalen har utviklet seg til å bli et politisk spill mellom partiene. Bjørn Lindahl, Svenska Dagbladets mangeårige korrespondent i Oslo, er ikke så sikker.

– Hadde dette vært en enda mer alvorlig krise, hadde man ikke tenkt så mye på det partipolitiske, men dette er nok et politisk spill. Det er jo en del av demokratiet det også, man spiller innenfor de regler som finnes, sier han til Aftenposten.

– Er krisen avverget?

– Den er ikke over før vi får en avklaring om hva som vil skje med forsvarsministeren. Löfven utfordrer nå Riksdagen, der en majoritet vil kvitte seg med Hultqvist. Så han er fortsatt truet, sier Lindahl, og understreker at det er fortsatt mulig at regjeringen går av dersom statsråden blir kastet av Riksdagen.

Fakta: Dette er IT-skandalen * Da Transportstyrelsen våren 2015 skulle outsource IT-driften til IBM, besluttet etatens daværende sjef, Maria Ågren, at det kunne gjøres avvik fra datasikkerhetslovene for at outsourcingen skulle kunne gjennomføres innen fristen. * Blant opplysninger som kan ha kommet på avveie, er et militært kjøretøyregister, samt registre som avslører identiteten til svenske jagerflypiloter, personer i et hemmelig politiregister og i et vitnebeskyttelsesprogram. * Ågren gikk av i januar i år, men uten at det ble forklart hvorfor. I juli godtok hun en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivingen. * Infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvaret for Transportstyrelsen, fikk først vite om skandalen i forbindelse med Ågrens avgang. Hun har senere fått vite at både innenriksministeren og forsvarsministeren fikk vite om saken nesten et år tidligere. * Onsdag 26. juli varslet de fire partiene i den borgerlige opposisjonen mistillitsforslag mot Johansson og de to andre ministrene. * Infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman trekker seg som følge av skandalen. * justisminister Morgan Johansson får et større ansvarsområde som følge av omkalfatringen, og overtar Ygemans ansvarsområder. Han blir nå både justis- og innenriksminister. Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister og Helene Fritzon får rollen som ny migrasjonsminister. Kilder: NTB, TT, SVT, Aftonbladet, digi.no

Minst skadelig å trekke seg

Den svenske statsministeren hadde tre alternativer, ifølge den svenske korrespondenten Bjørn Lindahl.

– Han kunne bedt sine ministre gå eller sparke dem, iverksette et nyvalg eller gå av med hele regjeringen, sier Lindahl.

Han mener statsministeren er for sent ute med avskjedigelsene.

– Statsministeren kunne ha løst denne krisen, dersom han hadde sparket en eller to ministre. Men det måtte han gjort tidligere. Nå virker det som om han svikter sine egne ministre.

Lindahl mener det minst skadelige alternativet for Löfven ville vært å trekke seg, og stille på ny frisk til valget neste år.

– Det er en uholdbar situasjon å ha en opposisjon som hele tiden er på krigsstien. Vi vet heller ikke om opposisjonen klarer å danne regjering. Dersom de ikke klarer det kunne Löfven eventuelt komme tilbake, samtidig som han hadde vist at det kun er dagens regjering som kan styre landet, sier den svenske journalisten.