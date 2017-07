Löfven blir sittende, tre ministre går av i Sverige

* Da Transportstyrelsen våren 2015 skulle outsource IT-driften til IBM, besluttet etatens daværende sjef, Maria Ågren, at det kunne gjøres avvik fra datasikkerhetslovene for at outsourcingen skulle kunne gjennomføres innen fristen.

* Det førte blant annet til at sensitiv informasjon ble håndtert av IBM-ansatte som ikke var sikkerhetsklarerte i Irland, Tsjekkia og Serbia.

* Internrevisjonen reagerte kort tid etter, og et halvt år senere ble det iverksatt etterforskning. Sikkerhetspolitiet Säpo anbefalte i november 2015 en umiddelbar stans i outsourcingen, men i desember overtok likevel IBM driften av etatens servere.

* Blant opplysninger som kan ha kommet på avveie, er et militært kjøretøyregister, samt registre som avslører identiteten til svenske jagerflypiloter, personer i et hemmelig politiregister og i et vitnebeskyttelsesprogram.

* En tidligere ansatt i IBM i Irland har opplyst at de blant annet fikk tilgang til transportplaner for kjernefysisk materiale.

* Ågren gikk av i januar i år, men uten at det ble forklart hvorfor. I juli godtok hun en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivingen.

* Infrastrukturminister Anna Johansson, som har ansvaret for Transportstyrelsen, fikk først vite om skandalen i forbindelse med Ågrens avgang. Hun har senere fått vite at både innenriksministeren og forsvarsministeren fikk vite om saken nesten et år tidligere.

* Onsdag 26. juli varslet de fire partiene i den borgerlige opposisjonen mistillitsforslag mot Johansson og de to andre ministrene.

Kilder: NTB, TT, SVT, Aftonbladet, digi.no