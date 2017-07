Russer med norsk tilknytning dømt til tre års fengsel i USA

Mark Vartanyan ble arrestert i Fredrikstad i 2014, mistenkt for å være en av bakmennene og utviklerne av Citadel-skadevaren. I mars erkjente han straffskyld, og inngikk dermed et forlik med amerikanske myndigheter.

– Jeg har sjeldent sett et individ som vært så lei seg for sin involvering i en straffesak før, sa statsadvokat Steven Grimberg i rettssalen i Atlanta, ifølge AP.

Farsott

Ifølge dommen var ikke Vartanyan hjernen bak skadevaren, men fungerte som en slags mekaniker som løste problemer med koden når de oppsto.

Citadel gikk som en farsott verden rundt, og infiserte rundt elleve millioner datamaskiner. Det er anslått at bakmennene kan ha fått med seg så mye som 500 millioner dollar fra ofrenes bankkontoer.

Strafferammen for forbrytelsen mannen i slutten av 20-årene har innrømmet skyld for er ti år. Men på grunn av god oppførsel og samarbeidsvilje med etterforskerne, slapp han unna med fem år. I tillegg fikk han godskrevet to år i norsk fengsel som sonet tid i USA.

Fredrikstad

Da han ble arrestert arbeidet han som utvikler i Dignio i Fredrikstad som utvikler dataprodukter og omsorgstjenester.

– Basert på hvordan vi kjenner ham, forstår vi ikke at han kan ha gjort dette. Allikevel: Vi kan aldri være 100 prosent sikre på hva som har skjedd, sa daglig leder Lars Dahle til digi.no i mars i år.

Det var Borgarting lagmannsrett som besluttet å utlevere russeren. Hans forsvarer, advokat Frode Sulland, sa da til Aftenposten at de var veldig skuffet over at de ikke hadde fått gjennomslag for de store svakhetene de mente det var i beviskjeden – verken i domstolene eller hos myndighetene.

– Menneskejakten har ingenting å gjøre med genuine rettsprinsipper og bryter med internasjonal lov. Beslutningen er åpenbart politisert og ikke i samsvar med universelle aksepterte rettsprinsipper, sa en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet.