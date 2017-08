Bitte små mengder kan drepe på sekunder. Elefantdop skaper dødsbølge i USA.

Overdoser er nå den viktigste dødsårsaken for amerikanere under femti år. Landet opplever den verste narkobølgen noensinne, ifølge professor Daniel Ciccarone ved University of California San Francisco.

De siste par årene har dødstallene skutt i vært på grunn av inntoget av store mengder syntetiske opiater – såkalt fentanyl. Det kommer i flere former og er langt sterkere enn heroin.

– En av de viktigste grunnene til denne utviklingen er fredsavtalen i Colombia, sier Ciccarone, som forsker på heroinbruk og har studert spredningen og smuglermønstrene, til Aftenposten.

Tilbud og etterspørsel

USA har hatt flere heroinbølger siden sekstitallet, forklarer Ciccarone. Stoffet ble smuglet inn fra Afghanistan og Sørøst-Asia. Noen tiår senere, på nittitallet, begynte Colombia og Mexico å produsere opiater. Narkokartellene i de to landene delte USA mellom seg – mexicanerne tok vest og colombianerne øst. Heroinen de produserte var av forskjellig i kvalitet – svart tjærestoff fra Mexico og hvitt pulver fra Colombia.

– Etter hvert lykkes de i å pushe asiatene fullstendig ut av det amerikanske markedet, sier professoren.

For noen få år siden sluttet imidlertid colombianerne nesten helt å produsere heroin. Ciccarone mener det henger sammen med fredsprosessen i landet, som er svært omfattende og påvirker blant annet kontrollen av landrettigheter. Norge var en viktig katalysator for avtalen, som har gått mange runder før den ble vedtatt i fjor høst.

– Min oppfatning er at de ikke lenger hadde store nok områder til å produsere både heroin og kokain, sier han.

– Dermed sto USA igjen med bare en leverandør – Mexico. Dette sammenfalt med at det ble vanskeligere å få fatt i smertestillende piller som inneholdt opiater.

Fakta: Fentanyl Et syntetisk opiat som er godkjent av amerikanske helsemyndigheter som et bedøvelsesmiddel. Standardvarianten er 100 ganger sterkere enn morfin og 50 ganger sterkere enn heroin. En mer konsentrert variant, carfentanil, er også i omløp. Det er 10.000 ganger sterkere enn morfin og brukes til å bedøve elefanter og andre store dyr. Fentanyl ble først fremstilt i 1959 som et intravenøst bedøvende middel. Det selges både som pulver og piller. KILDE: DEA, CDC

Syntetisk stoff fra Kina

Resultatet var at amerikanske narkolangere begynte å selge syntetisk heroin – fentanyl. Det blir solgt både i blanding med heroin, for seg selv og som erstatning for piller.

– Det meste av fentanyl på det amerikanske markedet kommer fra Kina, og blir trolig importert via Mexico, sier Ciccarone.

Stoffet er billig, lett tilgjengelig og fordi det er så sterkt og konsentrert – enkelt å smugle. Men det har altså vist seg å være svært dødelig. The New York Times anslår at det var opp mot 62.000 narkooverdoser i 2016, basert på tall de har innhentet fra lokale helsemyndigheter. Dette omfatter alle typer overdoser, men nesten all økningen er drevet av opiater og fentanyl. Det er en 19 prosent økning fra året før.

– En av grunnene til alle dødsfallene er at narkolangerne ikke klarer å blande det riktig. Tenk deg at du blander en teskje salt i en pose mel, men alt saltet havner i et hjørne, sier Ciccarone.

BRIAN SNYDER / REUTERS

Dør på sekunder

En overdose av fentanyl kan ta livet av deg på få sekunder. Noen varianter av stoffet, som er blitt brukt som bedøvelsesmiddel for elefanter, er 10.000 ganger sterkere enn morfin. Østkysten og rustbeltet, der de colombianske kartellene tidligere hadde monopol på heroinsalget, er hardest rammet.

– Det er svært få dødsfall av fentanyl på vestkysten. De er konsentrert i et belte fra Midtvesten og ned til sørstatene, pluss områder nordøst i New England. Det er historisk sett den verste narkotikaepidemien vi har sett, sier Ciccarone.

– USA har hatt store epidemier av andre stoffer, som crack og crystal meth før dette. Er det amerikanske samfunnet spesielt utsatt?

– Ja, og grunnen er alle klisjeene du kan tenke deg. Vi er et stort og rikt marked, så vi er attraktive for smuglerne. Vi har et dårlig utbygd helsevesen, så responsen er sen. Og vi har et samfunn som er fragmentert med mange sårbare mennesker. Jeg frykter at dersom man får bukt med denne plagen, så kommer det noe nytt, sier Ciccarone.