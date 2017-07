Irakske styrker kjemper videre mot lite IS-kontrollert område i Mosul

Søndag gratulerte Iraks statsminister Haider al-Abadi hæren med seier over IS i Mosul, ni måneder etter at den første offensiven mot byen ble innledet.

Kampene i den irakske storbyen pågår likevel fortsatt, og IS holder stand på et lite område i Mosuls gamleby.

En høytstående offiser i den irakske hæren sier mandag at det pågår «harde» kamper mellom regjeringsstyrkene og de gjenværende IS-krigerne, men at slaget går mot slutten.

Ifølge generalløytnant Sami al-Aridhi i de irakske antiterrorstyrkene er IS fanget på et område i gamlebyen som måler rundt 200 ganger 100 meter. Aridhi sier at etter hva de vet, så er mellom 3.000 og 4.000 sivile igjen i området, men tallet er ikke bekreftet fra andre kilder.

– Menneskelige skjold

En talsperson for den irakske hæren sa tidligere mandag de antar at noen hundre IS-krigere er igjen i bydelen, og at de bruker familiene sine, inkludert kvinner og barn, som menneskelige skjold.

– Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange Daesh-krigere og familier som er fanget der, sier Abdul-Ghani al-Asadi i de irakske spesialstyrkene.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistiske gruppen som selv kaller seg Den islamske staten (IS).

Al-Asadi sier at man antar at de fleste av de sivile som er igjen i gamlebyen, er IS-krigeres familiemedlemmer.

– Men vi skal ikke anklage dem for noe. Hvis de ikke bærer våpen, er de sivile, sier han.

Gjenoppbygging av Mosul

Mosul ble erobret av IS i en lynoffensiv sommeren 2014. Kort tid senere erklærte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi opprettelsen av et såkalt kalifat i en tale i den historiske al-Nuri-moskeen i sentrum av byen.

Den irakske offensiven for å drive IS ut av Mosul startet i oktober i fjor. De siste ukene har vært tunge, siden IS-krigere forskanset seg i de smale gatene i Vest-Mosuls gamleby.

Idet offensiven går mot slutten, har flere flyttet oppmerksomheten til hva som er veien videre for Iraks nest største by.

Statsminister Haider al-Abadi lovet søndag at gjenoppbyggingen av Mosuls infrastruktur er en topp-prioritet i tida fremover.

– Store ødeleggelser

80 prosent av Vest-Mosul er ifølge lokale myndigheter lagt i grus, og flere tusen mennesker antas å ligge begravd i ruinene. Ifølge FN har rundt 920.000 mennesker flyktet fra hjemmene sine i løpet av offensiven.

Flere av dem har reist tilbake, hovedsakelig til Øst-Mosul, men FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier det fortsatt kan gå flere måneder før flertallet av de fordrevne får returnere til hjemmene sine.

– Mange har ikke noe å dra tilbake til, på grunn av store ødeleggelser i løpet av konflikten. Viktig infrastruktur, som tilgang til vann, elektrisitet, skoler og sykehus, må gjenoppbygges eller utbedres, heter det i en uttalelse fra UNHCR mandag.

