12 omkom da tre veltet på Madeira

TV-stasjonen RTP har vist bilder som viser redningsmannskaper som jobber ved noen store trær nær Funchal, hovedstaden på Madeira.

Ulykken har vakt stor oppmerksomhet og sorg også i Portugal.

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa reiste i ettermiddag med fly fra Faro og ventes å ankomme Madeira ved 19.30-tiden i kveld. Presidenten vil møte etterlatte, skadede og redningsmannskapene.

Myndighetene på Madeira gikk litt før klokken 18 ut med de offisielle tallene etter ulykken, som skjedde ved 12-tiden; 12 drepte og 52 skadede.

Ti ble drept på stedet, en døde under transport til sykehuset og en døde under behandling på sykehuset i Funchal.

Blant de skadede er flere barn og turister fra Frankrike, Tyskland og Ungarn.

Madeira ligger 37 mil nord for den spanske ferieøya Gran Canaria og er særlig kjent for frodig, fargerik vegetasjon og kupert terreng som er populært for fotturer. Rundt en million turister besøker øya hvert år.

Regionregjeringen har erklært tre dagers landesorg på øya.

Det var lenge varierende opplysninger i portugisiske medier om hvor mange mennesker som ble truffet da treet veltet. Den statlige krigkasteren RTP meldte tidlig om elleve døde og 35 skadede. Radiostasjonen TSF meldte lenge om to omkomne og ti skadede.

Catarina Nunes / TT / NTB Scanpix

Mange mennesker var samlet på stedet ved treet der de deltok i en religiøs, katolsk festival til ære for Madeiras skytshelgen.

Ifjor ble den årvisse festivalen avlyst på grunn av skogbranner, og det var derfor ekstra stor deltagelse i år. Mange turister deltok også i feiringen.

Ifølge nettstedet dnoticias.pt er det et 200 år gammelt eiketre som falt over folkemengden. Treet var hult og morkent og skal derfor ha vært sikret med tau i flere år, melder portugisiske medier.

Flere lokale innbyggere kritiserer nå myndighetene på Madeira for at de ikke tok mange advarsler om det morkne treet alvorlig.