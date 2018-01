Tyrkia vil starte på nytt i forholdet til Tyskland

– Begge sider er interessert i å restarte det bilaterale forholdet ettersom vi lever i en tid full av utfordringer, slik vi har gjort i over 300 år, skriver Mevlut Cavusoglu i et innlegg hos den tyske mediegruppen Funke. Innlegget kommer i forkant av at Cavusoglu lørdag møter sin tyske kollega Sigmar Gabriel.

Det vil være rasjonelt for oss å fortsette forholdet i vennskapets og samarbeidets tegn, sier Cavusoglu og legger til at dette bare vil være mulig dersom begge sider kan bryte «den nåværende eskalerende krisen».

Forholdet mellom Tyskland og tyrkia har vært anstrengt siden kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan sommeren 2016. Et knippe tyske borgere, inkludert journalister og menneskerettighetsaktivister, er for tiden fengslet i Tyrkia, siktet for terrorrelaterte lovbrudd. Til tross for det vanskelige forholdet, setter Cavusoglu pris på det sikkerhetspolitiske samarbeidet. Han trakk fram utvekslingen av etterretning om aktivitetene til grupper som IS som et positivt eksempel.

Noe av det Cavusoglu håper å få ut av helgens møte i byen Goslar er at Tyskland inntar en prinsipiell holdning til Tyrkias ønske om at tyskerne skal forby aktiviteten til Gülen-bevegelsen og det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som begge er forbudt i Tyrkia.

En dialog på høyt nivå mellom Ankara og Berli kan opprettholdes via uformelle kanaler ved behov, sier den tyrkiske ministeren og legger til at dette ikke er tiden for å drive «diplomati med ropert».