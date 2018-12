Erna Solberg om drapene i Marokko: – Meningsløst angrep som vi møter med avsky

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko mandag morgen. Så langt er en mann pågrepet for drapene på kvinnene. I tillegg er tre menn mistenkt for drapene, etterlyst onsdag kveld med bilde.

Solberg understreker at de skyldige må bli stilt til ansvar. Utenriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante myndigheter i Marokko og i Danmark.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier statsministeren.

Vil bistå marokkanske myndigheter

Solberg understreker at de skyldige må bli stilt til ansvar. Utenriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante myndigheter i Marokko og i Danmark.

– Vi har tillit til at marokkanske myndigheter gjør sitt ytterste for å pågripe de ansvarlige for drapet for å stille dem til ansvar. Fra norsk side kommer vi til å bistå marokkanske myndigheter, sier statsminister Erna Solberg.

– At saken nå etterforskes som en mulig terrorhandling understreker betydningen av å bekjempe voldelig ekstremisme. Regjeringen prioriterer dette høyt både i Norge og i vårt internasjonale arbeid, sier statsministeren i pressemeldingen.

Privat

Dansk statsminister om drapene: «Barbariske»

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen omtaler drapene i Marokko som «bestialske» og «barbariske».

– Drapet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko fyller meg med stor sorg. Deres liv er på brutal vis sluttet alt for brått. Mine tanker er hos kvinnenes familier, som har mistet det dyrebareste i deres liv. Dere har min dypeste medfølelse. Vi gjør alt, hva vi kan for at oppklare hva som har skjedd med deres kjære, sier Løkke Rasmussen, i en pressemelding sent onsdag kveld.

Statsministeren uttaler videre at mye nå tyder på at drapene kan være politisk motiverte og dermed en terrorhandling.

– Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar på det sterkeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene, sier den Løkke Rasmussen i pressemeldingen.

Navntoft, Keld / SCANPIX DANMARK

Brutal video etterforskes

Det danske sikkerhetspolitiet, Politiets etterretningstjeneste, bekrefter ifølge statsministeren, at det på internett florerer en video som angivelig viser drapet på en av kvinnene, og at man undersøker om den er ekte. De pårørende er informert av politiet om den nye utviklingen i saken.

Marokkansk politi

Aftenposten har sett den angivelige videoen, og den er meget brutal. Politi og påtalemyndighet i Marokko etterforsker nå om videoen er reell eller ikke.

Oppdatert reiseinformasjon

Utenriksdepartementet har oppdaterte onsdag reiseinformasjonen om Marokko.

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap.», skriver de på sine nettsider.