Tre av personene er tiltalt ved tingretten i Solna, mistenkt for terrorplanlegging. De er mistenkt for å ha skaffet og oppbevart store mengder kjemikalier og annet utstyr i et forsøk på å drepe og såre andre mennesker, skriver Aftonbladet.

– Hvis terrorplanen hadde blitt satt ut i livet, kunne den ha påført Sverige alvorlig skade, skriver påtalemyndigheten.

De tre, samt tre andre personer, er dessuten tiltalt for «finansiering av spesielt alvorlig lovbrudd», heter det i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten. Spesifikt skal de seks ha sendt penger til mottakere i utlandet. Pengene har senere gått videre til IS, opplyser påtalemyndigheten til SVT.

Fem av de seks tiltalte har vært varetektsfengslet over lengre tid. Tre av dem ble pågrepet i slutten av april. To ble pågrepet senere i år.

Samtlige tiltalte kommer fra Usbekistan og Kirgisistan. Minst én av dem har ifølge opplysninger TT sitter på, hatt kontakt med Rakhmat Akilov, som er dømt til fengsel på livstid for terrorangrepet på Drottninggatan i Stockholm i 2017.

Hovedforhandlingen er ventet å starte 7. januar og avsluttes i begynnelsen av februar. Samtlige seks tiltalte har i avhør nektet for å ha gjort noe galt.