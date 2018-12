Presidentens nye stabssjef kalte Trump «et forferdelig menneske» i 2016

Lørdag ble det klart at Mick Mulvaney blir stabssjef i Det hvite hus når John Kelly fratrer sin stilling ved årets slutt.

– Mick har gjort en fremragende jobb i administrasjonen, og jeg ser frem til å jobbe med ham i hans nye rolle, mens vi fortsetter å gjøre USA storslått igjen, skrev Trump på Twitter etter å ha kunngjort ansettelsen.

Problemene har imidlertid meldt seg for Mulvaney, allerede før han har tiltrådte stillingen.

Like etter at nyheten ble kjent, spredte et videoklipp fra 2016 seg. I klippet deltar den daværende republikanske kongressmannen Mulvaney i en debatt i Sør-Carolina, og ytrer seg svært kritisk til Trump.

– Ja, jeg støtter Donald Trump, så entusiastisk som jeg kan. Faktisk synes jeg at han er et forferdelig menneske, men alternativet er like ille, sa han.

Saken ble først omtalt av amerikanske The Daily Beast.

... @thedailybeast: two years ago mick mulvaney, the new acting white house chief of staff, called trump a "terrible human being." https://t.co/TAtWzEenD3 pic.twitter.com/IMEHxG11dC — fake saint nick ramsey🎅🏻🎄 (@nick_ramsey) December 15, 2018

51-åringen har tidligere hatt flere høytstående verv i Trump-administrasjonen, og har blant annet vært budsjettdirektør i Det hvite hus.

Det hvite hus har ikke kommentert saken.