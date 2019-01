Stigende dødstall etter boligblokk-kollaps

Redningsmannskap innstilte tirsdag midlertidig søket i ruinene mens arbeidere forsøkte å fjerne eller stabilisere bygningsdeler som sto i fare for å kollapse.

Den ti etasjer høye boligblokken kollapset før daggry mandag etter en eksplosjon som myndighetene antar ble utløst av en gasslekkasje.

Fem beboere ble sendt til sykehus med skader.

President Vladimir Putin avbrøt i siste minutt sin plan om å dra til svartehavsbyen Sotsji mandag ettermiddag for å feire nyttår, og reiste i stedet til Magnitogorsk, om lag 1.400 kilometer sørøst for Moskva, nær grensen til Kasakhstan, for å følge redningsarbeidet på nært hold. Der besøkte presidenten også skadde på sykehus.