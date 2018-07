På onsdag skal 106 millioner stemmeberettigede pakistanere bestemme om dagens velkjente regjeringsparti skal få fortsette, eller om de vil satse sin fremtid på en uprøvd og kontroversiell kandidat.

Det er svimlende 122 partier som stiller i valget, ifølge The New York Times, men det er bare et fåtall som vil få plass i nasjonalforsamlingen.

Dette er kandidatene:

1. Shehbaz Sharif og PML-N

K.M. Chaudary / AP / NTB scanpix

PML-N, som står for Pakistan Muslim League (Nawaz), har styrt landet siden 2013. For ett år siden hadde partiet et klart forsprang på meningsmålingene.

Pakistan hadde hatt store problemer med lammende strømbrudd, men i løpet av fem år under PML-N har disse blitt færre og færre. Regjeringen har økt elektrisitetskapasiteten. Ifølge dem selv har de økt kapasiteten med 10.973 megawatt de siste fem årene, skriver Pakistan Today.

Statsministerkandidat Shehbaz Sharif er broren til tidligere statsminister Nawaz Sharif, som ble kastet fra stillingen etter Panama Papers-avsløringene. Han sitter nå i fengsel etter å ha overgitt seg til politiet 13. juli. Han hevder hæren hadde en hånd med i spillet for å bli kvitt han.

2. Imran Khan og PTI

K.M. Chaudary / AP / NTB scanpix

Den største utfordreren til PML-N er Imran Khan og partiet hans, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Han har trådt frem som favoritten på noen av de siste meningsmålingene.

Khan er en tidligere cricketstjerne som vant VM i 1992 for Pakistan. Han har ført en valgkamp som har dreid seg rundt antikorrupsjon. Begge hans største motstandere har korrupsjonsanklager hengende over seg.

Khan klarte ikke å bli statsminister under valget i 2013 da PTI fikk nesten 17 prosent oppslutning. Nå viser noen meningsmålinger at partiet hans lukter på 30 prosent oppslutning.

3. Bilawal Bhutto Zardari og PPP

Akhtar Soomro / Reuters / NTB scanpix

29 år gamle Bilawal Bhutto Zardari og partiet hans Pakistan Peoples Party har mest sannsynlig ingen sjanse til å vinne valget i år.

Men han kan likevel spille en viktig rolle når valgresultatet foreligger. Dersom ingen av favorittene får et klart flertall kan Zardari gi sin støtte til en av dem som statsminister.

Zardari er en del av Bhutto-Zardari-dynastiet. Han er sønnen til tidligere statsminister Benazir Bhutto, som ble drept i et attentat i 2007. Hun var igjen datteren til Zulfikar Ali Bhutto, statsministeren som ble henrettet etter et militærkupp i 1979.

Fakta: Ustabil politikk i Pakistan: Ingen statsminister i løpet av Pakistans 71 år som stat har fått fullføre sin femårsperiode.

Nawaz Sharif, som har vært statsminister tre ganger, er blitt fjernet fra stillingen alle gangene. I 1993 ble han fjernet ved presidentdekret, i 1999 ble han fjernet i et militærkupp og senest i 2017 ble han fjernet av høyesterett på grunn av korrupsjonsrettssaken mot han.

Hæren og den mektige etterretningstjenesten ISI spiller en viktig rolle i Pakistans politiske liv. Det har vært en rekke militærkupp i landet.

Hæren kaster skygge over valget

Valgkampen har vært overskygget av det mange hevder er hærens arbeid i kulissene. Særlig har hæren gått etter regjeringspartiet PML-N på tre måter, ifølge The Economist:

1. Gjennom domstolene

Det er ikke bare tidligere statsminister Nawaz Sharif som har sett innsiden av et fengsel. Flere politikere fra PML-N som har vært motstander av kandidater som har hæren i ryggen, er blitt fengslet i løpet av de siste årene.

2. Gjennom mediene

Både regjeringspartiet PML-N og Zardaris parti PPP har hevdet at mediene er blitt kneblet den siste tiden. Den største TV-stasjonen i landet, Geo, ble tatt av luften i april og kom først tilbake etter å ha gått med på flere retningslinjer som begrenset hva de kunne rapportere om.

3. Gjennom trusler

I folkerike Punjab, tradisjonelt den mektigste provinsen i Pakistan, sier flere kandidater for PML-N at de er blitt truet av hæren og etterretningstjenestene til å bytte til Imran Khans PTI-parti. Minst 30 medlemmer har forlatt regjeringspartiet.

Hæren planlegger også å utplassere 371.000 soldater på valgdagen. Dette er fire ganger så mange som under sist valg, til tross for at sikkerheten er blitt mye bedre siden den gangen.

K.M. Chaudary / AP / NTB scanpix

Hæren holder Sharif på avstand

– Det er ikke noen tvil om at hæren og maktapparatet har veldig stor makt i Pakistan, sier professor Elisabeth Eide ved fakultet for samfunnsvitenskap ved universitetet Oslo Met.

Hun sier at man ikke kan vite om Khan og hæren samarbeider, men at hæren i alle fall ikke er noen stor tilhenger av Sharif.

– Forsvaret har holdt en armlengdes avstand til ham. Og Sharif har tidvis uttalt seg kritisk mot militære ledere, sier Eide.

– Vi vet ikke alltid hvem som står bak truslene mot for eksempel mediene – og nylige sanksjoner mot disse og mot enkeltjournalister.

– Men ingen har tidligere kunnet regjere i Pakistan uten å ha en forståelse med hæren og med tradisjonelle muslimske ledere. Det er den balansegangen du må gå og i alle fall ikke ha mot deg.

Mohsin Raza / Reuters / NTB scanpix

Problemer i kø

Eide trekker frem en rekke utfordringer som den nye statsministeren må løse:

Økonomien er en stor utfordring. Den pakistanske rupien er i nærmest fritt fall. Pakistan har stor og økende utenlandsgjeld.

Forholdet til den mektige naboen India er på frysepunktet og koster landet dyrt i form av militærutgifter.

30 prosent v befolkningen lever under fattigdomsgrensen

Utdanningssystemet trenger en overhaling. Det er 40 prosent analfabetisme i Pakistan. Tallet er enda høyere blant kvinner.

– Det blir et spennende valg, sier Eide.

– Valget står også om man kan utvikle demokratiet eller om den dype staten med de militære lederne vil få mer innvirkning.