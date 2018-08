Meldingene er tydelige i sitt budskap:

– Vi må bekjempe dem slik Hitler gjorde med jødene, skriver en Facebook-bruker i Myanmar i et innlegg.

– Vi må utrydde rasen deres, melder en annen.

I flere år har grove oppfordringer til folkemord mot rohingyabefolkningen i Myanmar blitt liggende på Facebook, ifølge en undersøkelse nyhetsbyrået Reuters har gjennomført.

I mars konkluderte en FN-etterforsker med at Facebook var en viktig plattform for å spre hat og å oppfordre til vold mot rohingyaene, en muslimsk minoritetsgruppe som lenge har vært uglesett blant den burmanske majoritetsbefolkningen.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg lovet like etterpå å løse problemet, blant annet ved å ansette flere personer som kunne luke ut de støtende meldingene.

Men fire måneder senere fant Reuters over 1000 hatefulle meldinger rettet mot rohingyaene og andre muslimske folkegrupper i Myanmar.

.@specialreports: Why Facebook is losing the war on hate speech in Myanmar https://t.co/cWYBX03aoC by @stecklow pic.twitter.com/fnbgbxXgDz — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2018

– Hell bensin på dem og sett fyr på dem slik at de kan møte Allah raskere, skriver en Facebook-bruker i en melding fra april.

Les Aftenpostens reportasje fra rohingya-leirene i Bangladesh: Her stiller alle det samme spørsmålet: Hvor ble det av mennene?

Lover å rydde opp

Jobben med å fjerne de støtende meldingene er blitt delegert til konsulentbyrået Accenture, som forsøker å overvåke Myanmars 18 millioner Facebook-brukere fra et kontor i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.

Nå lover Facebook nok en gang å rydde opp.

– Vi har vært for trege til å forhindre feilinformasjon og hat på Facebook. Dessverre blir slikt innhold sjelden innrapportert av brukerne i Myanmar. Derfor har vi investert kraftig i kunstig intelligens som kan identifisere meldinger som bryter med retningslinjene våre. Dette er noe av det viktigste arbeidet vi gjør, skriver Facebook-produktsjef Sara Su i en pressemelding.

Soe Zeya Tun / Reuters

De hatefulle angrepene mot rohingyaene i sosiale medier er ofte blitt trukket frem som en underliggende årsak til at det var mulig for regjeringsstyrker å gjennomføre massedrapene mot minoritetsgruppen i fjor.

25. august er det ett år siden soldatene begynte å rykke inn i rohingya-landsbyer i Rakhine-provinsen, nordvest i Myanmar.

Øyenvitner har beskrevet hvordan soldatene voldtok kvinner, drepte barn og henrettet tusenvis av sivile rohingyaer. Det er mulig å dokumentere minst 10.000 personer som ble drept i massevolden, ifølge organisasjonen Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, som det siste året har jobbet systematisk for å identifisere alle som ble drept.

Les også: Disse ti ble drept av Myanmars sikkerhetsstyrker. Nå sitter to journalister fengslet fordi de ville fortelle historien deres.

USA vurderer å bruke uttrykket «folkemord»

Rundt 700.000 mennesker flyktet over grensen til Bangladesh, der de nå bor i verdens største flyktningleir.

Michelle Nichols / Reuters

Amerikanske myndigheter vurderer nå om de skal bruke uttrykket «folkemord» om det som skjedde i Rakhine-provinsen i månedsskiftet august-september i fjor, ifølge Politico.

En slik definisjon kan bidra til et krav om at USA skal ta rettslige steg for å straffe dem som beordret massedrapet. Amerikanerne har tidligere vegret seg for å bruke uttrykket, blant annet etter folkemordet i Rwanda i 1994, men Obama-administrasjonen valgte i 2016 å omtale IS-angrepene mot ikke-sunnimuslimske grupper som «folkemord».

Pompeo and his staff are debating whether to call the Rohingya genocide a "genocide," according to a leaked draft statement obtained by @nahaltoosi https://t.co/iVLGtCCfam — Josh Rogin (@joshrogin) August 15, 2018

Myanmarske myndigheter, anført av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, har ikke akseptert anklagene om massedrap. I stedet fokuserer myndighetene på frykten for terrorangrep fra militante rohingyaer.

– Eier du ingen skam, sir?

Myndighetene sier at aksjonen mot rohingyaene i fjor ble utløst av et terrorangrep mot militære utposter i Rakhine. I juli fastholdt utenriksråd Kyaw Moe Tun i en FN-høring at styremaktene ivaretar rettighetene til alle folkegrupper i landet.

Clodagh Kilcoyne / Reuters

Det fikk avtroppende FN-høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, til å legge den diplomatiske ordlyden til side:

– I løpet av mine fire år som høykommissær har jeg hørt mange latterlige påstander. Den påstanden hører nesten hjemme i en egen kategori av absurditet. Eier du ingen skam, sir? Eier du ingen skam? Vi er ikke fjols, utbrøt Zeid.

Hemmelig avtale

Det siste året har Bangladesh og Myanmar vært i forhandlinger for å finne en løsning på flyktningkrisen som er oppstått som en følge av massedrapene.

En hemmelig avtale ble inngått mellom landene i sommer, men rohingyaene var raske til å avvise den fordi de ikke blir lovet myanmarsk statsborgerskap i den nye avtalen.