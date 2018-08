Dommeren T.S. Ellis sendte torsdag saken videre til de tolv jurymedlemmene. I tolv dager har de hørt hvordan aktoratet har anklaget Manafort (69) for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina. Han er tiltalt for bank- og skattesvindel.

Les alt du trenger å vite om bakgrunnen for rettssaken her: Fem spørsmål og svar

Tiltalt for lovbrudd før han ble valgkampsjef – kan likevel skade Trump

Manafort er blitt tiltalt som følge av Russlands-etterforskningen til Robert Mueller, en etterforskning som Trump har kalt en heksejakt.

Etterforskningen skal avdekke hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget høsten 2016 for å skade kandidaturet til Hillary Clinton slik at Trumps vinnersjanser økte.

Manafort er imidlertid ikke tiltalt for lovbrudd knyttet til hans korte periode som Trumps valgkampsjef, men saken blir likevel ansett som en viktig prøvestein for Mueller. Hvis Manafort blir dømt, vil det gi etterforskningen hans ytterligere legitimitet og øke presset på presidenten. Skulle 69-åringen imidlertid bli frikjent, vil det kunne gi fornyet styrke i Trump og hans støttespilleres påstand om at Russland-etterforskningen kun er politisk motivert og bør stanses.

Slik kan Manafort-saken skade Trump: Tiltalen mot Trumps tidligere valgkampleder kan gi ny innsikt i Muellers etterforskning av presidenten.

Tidligere forretningspartner var aktoratets hovedvitne

Blir Manafort dømt for alle tiltalepunktene han er anklaget for, risikerer han å sitte livet ut i fengsel. Han er den eneste amerikaneren som er blitt siktet i Mueller-etterforskningen, som ikke har inngått en avtale med myndighetene. Både Manaforts tidligere forretningspartner, Rick Gates, og Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, har sagt seg villige til å samarbeide med Mueller, mot å få reduserte straffer.

Gates, som også var involvert i Trumps valgkampapparat på samme tid som Manafort, har i løpet av rettssaken vært et av aktoratets viktigste vitner. På en av rettens mest dramatisk dager innrømmet Gates at de to var involvert i flere kriminelle aktiviteter. Han skal blant annet ha hjulpet Manafort med å gjemme unna penger i utenlandske kontoer for å slippe å betale skatt. Gates forklarte også at han selv skal ha stjålet penger fra Manafort, skriver The Washington Post.

Håper på en benådning fra Trump?

I løpet av rettssakens 12 dager har forsvarsadvokater ikke innkalt egne vitner for å tale den tidligere valgkampsjefens sak, og anklagede selv har heller ikke inntatt vitneboksen.

Manafort har vært en av Washingtons mektigste politiske aktører i en årrekke. Helt siden det ble klart at anklagene mot han gikk til retten, har amerikanske medier spekulert i om Manafort håper på å bli benådet av Trump, skulle han bli dømt.

De juridiske problemene er imidlertid ikke over for Manafort om juryen skulle frikjenne han denne gangen. I september er en ny rettssak planlagt. Den er satt i Washington DC, hvor 69-åringen er tiltalt for å ha fungert som en utenlandsk lobbyist i USA uten å ha registrert seg som dette.