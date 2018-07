Det skjer etter at en tysk domstol torsdag forrige uke besluttet at Puigdemont kan utleveres til Spania på bakgrunn av at han er siktet for misbruk av offentlige midler i hjemlandet.

Domstolen understrekte imidlertid at den tidligere katalanske lederen ikke kan bli utlevert som følge av siktelsen for oppvigleri og opprør.

Puigdemont og de andre katalanske lederne ble opprinnelig etterlyst i etterkant av en omstridt uavhengighetserklæring i oktober i fjor.