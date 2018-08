Paven med uvanlig sterk uttalelse om overgrep mot barn i kirken

Brevet er skrevet i forkant av pavens reise til Irland i helgen. Irland er et av landene der den katolske kirken har vært rystet av overgrepsavsløringer i flere tiår.

– Den hjerteskjærende smerten til disse ofrene som roper ut i himmelen, ble lenge oversett, dysset ned og brakt til taushet, skriver pave Frans i brevet.

Paven både fordømmer og beklager overgrepene i det som i den katolske kirken blir omtalt som «Et brev til Guds folk» – en henvendelse til alle verdens 1,3 milliarder katolikker som bare blir brukt ved sjeldne anledninger.

Amerikansk rapport

Så sent som fredag ble det offentliggjort en rapport i USA der 301 prester fra Pennsylvania ble navngitt. Ifølge en storjury i delstaten er alle anklaget for overgrep mot barn, anklager som anses som troverdige. Storjuryen kritiserer også kirkeledere for systematiske forsøk på å dekke over overgrepene.

I brevet skriver pave Frans at rapporten inneholder detaljerte erfaringer fra minst tusen overgrepsofre samt maktmisbruk i en periode på bortimot 70 år.

Ber om tilgivelse

– Det er helt grunnleggende at vi som kirke er i stand til å erkjenne og fordømme, med sorg og skam, grusomhetene som ble begått av hellige personer, prester og alle som var betrodd oppgaven å passe på og ta vare på de mest sårbare. La oss be innstendig om tilgivelse for våre synder og andres synder, skriver paven.

Det har i en årrekke strømmet på med anklager om seksuelle overgrep begått av prester og andre i den katolske kirke, blant annet i Irland, USA, Chile, Tyskland, Italia og Frankrike.