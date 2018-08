16 migrantarbeidere døde på to dager. Nå erklærer Italia krig mot tomat-mafiaen.

De siste dagene har 16 migranter som høstet tomater i Sør-Italia, mistet livet i to trafikkulykker. I begge tilfeller var det langt flere mennesker i bilene enn det som er lovlig. Det skjedde utenfor byen Foggia i Puglia-regionen.

Ulykkene fikk Italias innenriksminister og visestatsminister Matteo Salvini til å erklære krig mot mafianettverkene som utnytter migrantarbeiderne i jordbrukssektoren.

– Vi har et stort mafiaproblem. Jeg skal bekjempe denne mafiaaktiviteten gate for gate, by etter by, med alle de juridiske midlene vi har til rådighet, sa Salvini ifølge avisen La Repubblica.

Salvini leder høyrepopulistiske Lega som sitter i en koalisjonsregjering med venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen.

Flere titalls migranter fra Afrika som bor i elendige forhold i en stor getto utenfor Foggia, streiket onsdag for å protestere mot slavelignende arbeidsforhold.

Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

Ingen bedring

I 2012 og 2014 skrev Aftenposten en serie reportasjer om hvordan tomatplukkerne utnyttes. De jobber for 10–15 kroner timen, har ingen rettigheter og blir ofte snytt for lønnen de har opparbeidet. Mange blir utsatt for grov vold.

I over 100 år har hensynsløse og brutale bakmenn spilt en sentral rolle i den italienske tomatinnhøstingen. Når en bonde skal høste inn tomater, går han til en caporale, som skaffer arbeidskraften og leder innhøstingen. All lønn utbetales til denne personen. Han tar en betydelig andel av lønnen. I tillegg må tomatplukkeren betale overpris for transport til åkeren og losji til bakmannen.

Italienske myndigheter har i årevis lovet å rydde opp, men ifølge fagforeningen CGIL og det italienske arbeidstilsynet er forholdene fortsatt svært ille. CGIL anslår at over 200.000 jordbruksarbeidere blir utnyttet, og arbeidstilsynets inspeksjoner viser at bruke av irregulær arbeidskraft fortsatt er svært utbredt, skriver avisen Il Sole 24 Ore.

Utbredt med svart arbeidskraft

Av samtlige tilsyn som ble gjennomført i fjor, var halvparten av de kontrollerte arbeiderne papirløse innvandrere. Halvparten av gårdene som ble kontrollert, brukte irregulær arbeidskraft. Det var ingen forbedring fra tidligere år.

Bruken av caporali er forbudt, og de siste årene har straffene blitt økt kraftig. Man risikerer opptil seks års fengsel, store bøter og inndragning av verdier. Ved bruk av vold og trusler øker strafferammen til åtte års fengsel. Likevel er dette fenomenet svært utbredt.

Statsminister Giuseppe Conte lovet tirsdag å bekjempe caporali-systemet, men han mente at det ikke er nødvendig med nye lover.

– Det vi mangler er kontroller. Derfor vil vi sørge for at det blir ansatt flere arbeidsinspektører, sa Conte ifølge TV-kanalen Rai.

ALESSANDRO BIANCHI / Reuters / NTB scanpix

Bor i gettoer

På et øde jorde noen mil fra byen Foggia ligger den store gettoen som Aftenposten har besøkt flere ganger. Her bodde tomatplukkerne i skur av blikk eller papp med plastpresenninger over. Det luktet stramt av søppel og det var menneskelig avføring over alt.

I dag er ikke situasjonen blitt noe bedre, forteller biskopen i regionen, Luigi Renna.

– Disse menneskene lever i elendige forhold, og at ikke situasjonen bedrer seg, viser at vi har et strukturelt problem.

Salvini lovet å bli kvitt gettoene med migrantarbeidere rundt i Sør-Italia.

– Vi vil gradvis tømme gettoene. I et moderne samfunn kan man ikke ha slike gettoer.

Her er noen reportasjer Aftenposten har publisert tidligere om dette temaet: