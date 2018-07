Hun satt inne i stuen i feriehuset sitt da strømmen plutselig gikk. I sofaen ved siden av satt datteren, svigerdatteren og deres tre og fire måneder gamle babyer.

De visste at det brant i områder langt unna dem, men de trodde det var lenge til det var snakk om behov for evakuering for deres del. Men med vindkast på opp til 100 kilometer i timen, spredte brannen seg svært raskt.