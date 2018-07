– Han kommer sannsynligvis til å bli drept hvis han er om bord på dette flyet, sier Elin Ersson på begynnelsen av videoen hun strømmet direkte på Facebook under den planlagte aksjonen.

Hun og en venn kjøpte billetter på flyet fra Göteborg til Istanbul nettopp for å hindre at en 52 år gammel afghansk mann skulle sendes tilbake til hjemlandet.

Under aksjonen nekter hun å sette seg før afghaneren er ute av flyet. Han skulle sendes videre med et fly til Afghanistan etter å ha fått avslag på asylsøknaden i Sverige.

– Jeg prøver å endre mitt lands regler. Jeg liker dem ikke. Det er ikke riktig å sende folk til helvete, sier hun i videoen.

Du kan se hele den 14 minutter lange videoen i Facebook-innlegget under. Saken fortsetter under videoen:

Sterke reaksjoner

Mange av passasjerene reagerer sterkt. En av dem forsøker å ta fra henne telefonen.

– Hva er viktigst, et liv eller din tid? spør Ersson.

En av flyvertene gir henne telefonen tilbake.

Elin Ersson holder ut i 15 minutter på tross av at presset er så sterkt at hun begynner å gråte. Hun filmer seg selv hele tiden. Hun får støtte av noen passasjerer, og mot slutten kan man høre applaus.

Til slutt vinner Ersson frem: Afghaneren får gå av, og også hun forlater flyet. Flyplassens sikkerhetsfolk ville ikke bruke makt.

Nå venter sannsynligvis bøter og fengsel, skriver Deutsche Welle. Passasjerer som ikke lyder pilotens ordre, kan vente seg opp mot et halvt år i fengsel, ifølge svensk lov.

Omtalt over hele verden

Før flyavgangen deltok Ersson i en protest mot utvisningen sammen med omtrent 25 andre. Videoen hun strømmet på Facebook, er sett av millioner.

Saken har fått omtale i medier over hele verden, blant annet i The Guardian, USA Today, Bild, BBC, Al Jazeera og The Washington Post, for å nevne noen.

Tidligere i juli ble en annen afghaner som skulle deporteres, tatt ut av et fly i Göteborg etter at han protesterte høylytt.

Flere titusener kan bli deportert fra Sverige i tiden fremover.