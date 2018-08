Mann drept av isbjørn i Canada

De tre mennene ble meldt savnet søndag, og både et militært fly og en av kystvaktens isbrytere ble raskt satt inn i søket. Mennene, alle del av urbefolkningen i byen Naujaat, ble funnet på White Island tirsdag.

– En av jegerne var omkommet og to hadde lettere skader. Den foreløpige etterforskningen har kunnet fastslå at de var ofre for et isbjørnangrep, skriver canadisk politi i en pressemelding.

Isbjørnangrepet er det andre dødelige i Canada i år. Også i juli ble en innbygger i byen Naujaat drept av isbjørn.