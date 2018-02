Blir Trumps budsjettforslag en realitet, vil 23 milliarder dollar gå til grensekontroll, deriblant 18 milliarder til grensemuren mot Mexico. I budsjettplanen er det også en 55-sider lang infrastrukturplan der Trump ønsker å bruke 1100 milliarder dollar over ti år på å vedlikeholde og bygge opp veier, motorveier og flyplasser.

Trump-administrasjonen venter at planen skal tiltrekke seg offentlige og private investeringer til en samlet verdi på 1000 milliarder dollar.

Større satsing på infrastruktur var ett av Trumps viktigste løfter før han ble valgt til president, da han blant annet framholdt at dårlige motorveier hindret USA i å nå sitt fulle økonomiske potensial.

Planlegger enormt budsjettunderskudd

Den økte offentlige pengebruken til infrastruktur har imidlertid høstet kritikk fra dem som mener at planen vil føre til at USAs budsjettunderskudd blir høyere enn noensinne, ikke minst fordi Trump også har fått igjennom store skattekutt.

Presidenten hevdet mandag på Twitter at 5500 milliarder dollar er blitt brukt på idiotisk vis i Midtøsten og at det nå er på tide å investere i USA.

Satsingen på infrastruktur kan, i likhet med fjorårets skattereform, bidra til en kraftig økning av USAs budsjettunderskudd. Trumps budsjettunderskudd er ventet å ligge på 5,4 prosent av USAs BNP i 2019, noe som er det høyeste underskuddet i USA i perioder der amerikansk økonomi ikke er i resesjon og kun slått av underskuddet under finanskrisen.

Varsler kutt på andre områder for å kompensere

Det nye budsjettforslaget kan totalt føre til et budsjettunderskudd på 5700 milliarder dollar over en tiårsperiode, samt en dobling av Trump-administrasjonens varslede budsjettunderskudd for 2019.

Administrasjon har uttalt at de store kostnadene knyttet til infrastrukturplanen vil dekkes av kutt i andre eksisterende statlige programmer, samt nye investeringer i infrastruktursatsingen.

Obamas helsepolitikk skal erstattes med subsidier til delstatene på 1300 milliarder dollar de kommende ti årene, ifølge budsjettforslaget.

Om planen vil få støtte i Kongressen, er imidlertid høyst usikkert. Kongressen har vært stengt to ganger under Trump, og har den siste tiden snudd oppmerksomheten mot innvandringspolitikk.

– Mange presidenters budsjettforslag blir ignorert. Jeg forventer at dette forslaget blir fullstendig irrelevant og ignorert, sier Jason Furman, en av Barack Obamas økonomiske rådgivere.