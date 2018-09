Bill Cosby (81) dømt til minst tre års fengsel for overgrep

Aktoratet la mandag ned påstand om fengselsstraff på mellom fem og ti år. Cosby, som ble funnet skyldig i april, har ikke vist anger og det er fare for at han kan begå nye overgrep, hevdet de.

Domstolen i Norristown i USA dømte tirsdag 81-åringen til tre til ti års fengsel og dommer Steven O'Neill kunngjorde samtidig at Cosby skal føres opp på politiets og myndighetenes liste over voldelige seksualforbrytere det må advares mot i USA.

Fakta: Fakta om Bill Cosby * William Henry Cosby ble født i 1937. * Som skuespiller og komiker er han mest kjent fra rollen som doktor Cliff Huxtable i TV-serien «The Cosby Show». * Cosby er utdannet pedagog fra Universitetet i Massachusetts. * Fra å ha vært en høyt elsket farsfigur på TV-skjermen, raste det hele sammen da det begynte å dukke opp stadig flere beskyldninger om overgrep mot kvinner. * Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet. * Anklagene har flere likhetstrekk – kvinnene hevder å ha blitt tilbudt hjelp med å få sine karrierer i gang, de er blitt invitert på middag, blitt dopet ned med piller eller drinker, og deretter blitt utsatt for seksuelle overgrep. * Så langt har bare en av sakene endt som straffesak. 26. april 2018 ble Cosby kjent skyldig i ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004. * Tirsdag falt dommen, som lyder på tre til ti års fengsel. * Cosby nekter for å ha gjort noe galt, og forsvarerne hans mener han er utsatt for en heksejakt. De varsler at de kommer til å anke dommen. (NTB)

– På tide

– Det er på tide at rettferdigheten skjer fyllest. Herr Cosby, for deg er sirkelen nå sluttet. Tiden er inne, sa O'Neill da han kunngjorde dommen.

O'Neill siterte videre fra offeret Andrea Constands forklaring i retten, der han fortalte at Cosbys overgrep hadde knust henne.

Cosbys forsvarere hevder at skuespilleren er gammel, skjør og blind, og at han i stedet for fengsel bør få slippe med husarrest. Dette var ikke domstolen enig i.

Nekter

Som skuespiller og komiker var Cosby mest kjent som doktor Heathcliff Huxtable i «The Cosby Show», eller «Cosby med familie» som serien ble kalt på norsk, og som gikk over åtte sesonger fra 1984 til 1992.

Cosby, som har vært i husarrest siden han ble kjent skyldig, nekter for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mener han er utsatt for en heksejakt og har varslet at de kommer til å anke dommen.

Over 60 kvinner

Også rundt 60 andre kvinner har anklaget Cosby for å ha dopet dem ned og voldtatt dem over en periode på 50 år, men de fleste sakene er foreldet og politiet har ikke innledet etterforskning i noen av disse sakene.

Flere av kvinnene har gått til private søksmål mot Cosby, men disse er avvist av retten.

Cosby var derfor kun tiltalt for overgrepet mot Constand da han møtte i retten i april.