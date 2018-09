Cosby-dommen er ventet i dag

Aktoratet la mandag ned påstand om fengselsstraff på mellom fem og ti år. Cosby har ikke vist anger og det er fare for at han kan begå nye overgrep, har påtalemyndigheten argumentert.

Cosbys forsvarere har på sin side vist til at 81-åringen er gammel, skjør og blind i juridisk forstand, og at han i stedet bør dømmes til husarrest.

Cosby ble i april funnet skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004.

Cosby var som skuespiller og komiker mest kjent som doktor Heathcliff Huxtable i «The Cosby Show», eller «Cosby med familie» som serien ble kalt på norsk, og som gikk over åtte sesonger fra 1984 til 1992.

Cosby, som har vært i husarrest siden han ble kjent skyldig, nekter for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mener han er utsatt for en heksejakt og har varslet at de kommer til å anke dommen.

Også rundt 60 andre kvinner anklaget Cosby for overgrep, men de aller fleste sakene er foreldet. Han var derfor kun tiltalt for overgrepet mot Constand da han møtte i retten i april.