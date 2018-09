Selv i Trumps tidsalder var torsdagen en nyhetsdag helt utenom det vanlige her i USA. Høringen i senatet om anklagene mot høyesterettskandidat Brett Kavanaugh var et høyspent og absurd politisk drama.

De to personene i hovedrollen var ukjente for de fleste amerikanerne inntil for kort tid siden. Nå satt de i nasjonens høyborg og diskuterte sin tid på high school, inkludert pinlige detaljer og vonde traumer.