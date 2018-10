Russland-vennlig parti vant valget i Latvia

Valgdeltakelsen fra lørdagens valg ble på bare 54,6 prosent, det laveste siden Latvia ble uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

Harmoni er på førsteplass med 19,9 prosent av stemmene, viser endelige valgresultater søndag morgen. Bak følger to populistpartier som kan komme til å inngå en regjeringskoalisjon med Harmoni: KPL LV fikk 14 prosent av stemmene, mens Nykonservativt parti fikk 13,6 prosent.

Det liberale partiet For utvikling fikk rundt 12 prosent av stemmene. 16 partier deltok i valget, og 7 av dem blir representert i nasjonalforsamlingen. Forhandlingene om en koalisjonsregjering ventes å ta tid.

Russisk minoritet

Den sittende sentrum-høyre-regjeringen har fått skryt for å ha fått økonomien på rett kjøl, men populariteten er dalende.

– Velgerne er lei av det harde arbeidet som var nødvendig for å dra Latvia ut av finanskrisen i 2008. Nå vil velgerne ha et nytt ansikt. Dagens statsråder er ikke underholdende nok. Det er her populismen kommer inn, sier statsviteren Filips Rajevskis.

INTS KALNINS / Reuters

Harmonis kjernevelgere har lenge vært Latvias russiske minoritet, som utgjør en firedel av landets nesten 2 millioner innbyggere. Men i år frontes partiet av etniske latviere.

Størst tidligere

Harmoni har vært størst i samtlige av de tre siste valgene, men kom aldri i regjering fordi ingen ville samarbeide med dem. Denne gangen er det populistiske KPV LV-partiet, ledet av tidligere skuespiller Artuss Kaimins, er en potensiell partner.

– KPV LV er en skyggegren av Harmoni, som ikke lenger er alene i sin higen etter makt, sier politisk analytiker Marcis Bendiks.