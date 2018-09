Valgdagsmålingen fra Sveriges Televison traff ikke fullstendig blink på valgresultatet. Den gir likevel en pekepinn om hva som egentlig rørte seg da velgerne stemte søndag og ga innvandringskritiske Sverigedemokraterna et brakvalg.

1. De mest lojale velgerne

For det første klarte Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna å lime til seg sine velgere fra 2014. Hele fire av ti velgere sviktet det partiet de stemte på forrige gang, men dette skjedde altså ikke hos SD. Partiet hadde de overlegent mest trofaste velgerne. Hele 86 prosent av dem som stemte SD forrige gang, valgte deres stemmeseddel igjen i år.

Alle tall i grafene er i prosent. Partiene: S: Socialdemokraterna. M: Moderaterna. SD: Sverigedemokraterna. C: Centerpartiet. V: Vänsterpartiet. KD: Kristdemokraterna. L: Liberalerna. MP: Miljöpartiet

2. Hvem stjal fra hvem?

De andre to store partiene, Socialdemokraterna og Moderaterna, blødde i tillegg velgere til SD. I prosent var skiftene riktig nok større mellom flere partier som samarbeider med hverandre: Socialdemokraterna og Vänsterpartiet tok en stor jafs av hverandres velgere, og det samme gjorde de borgerlige. Likevel har de største velgerstrømmene i antall velgere gått til Sverigedemokraterna.

3. Hva hvis bare menn hadde stemmerett?

Hvis bare menn stemte, ville Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna gjort det enda bedre. De kunne da tangert Socialdemokraterna som største parti. Hvis bare kvinner hadde stemt, ville Stefan Löfven enda mer komfortabelt blitt størst. Moderaternas Ulf Kristersson kan kanskje se med håp mot fremtiden: Han vant førstegangsvelgerne.

Partiene: S: Socialdemokraterna. M: Moderaterna. SD: Sverigedemokraterna. C: Centerpartiet. V: Vänsterpartiet. KD: Kristdemokraterna. L: Liberalerna. MP: Miljöpartiet

4. Arbeidere rømmer Socialdemokraterna

En av valgets tapere, Arbeiderpartiets svenske søsterparti Socialdemokraterna, taper terreng blant det som ansees å være grunnfjellet: De gjør det riktig nok fortsatt bedre blant arbeidere enn i andre velgergrupper, men de har falt kraftig i denne kategorien siden 2002. Da stemte halvparten av arbeiderne på Socialdemokraterna. SD er nå nest største parti blant arbeidere med 15 prosent av stemmene.

5. Hvor viktig var innvandringen?

Mye av debatten omkring Sverigedemokraterna har dreid seg om innvandring. Flest velgere – 56 prosent – mente imidlertid helse var et viktig spørsmål i valget. Debatten om helsekøer har også vært heftig i valgkampen. Flyktninger og innvandring kommer først på åttende plass – nevnt av 42 prosent. Dette temaet har ikke vært et alternativ i tidligere valgdagsmålinger, så det finnes ikke tall å sammenligne med. To andre resultater kan likevel bidra til å si noe om det innvandringskritiske partiets velgersuksess.

32 prosent av velgerne utpeker SD til det partiet med den beste flyktning- og innvandringspolitikken.

I to av de borgerlige partiene mener store flertall at det er et godt forslag å innskrenke antall flyktninger som får komme til Sverige.

Alle tall i grafene er i prosent. Partiene: S: Socialdemokraterna. M: Moderaterna. SD: Sverigedemokraterna. C: Centerpartiet. V: Vänsterpartiet. KD: Kristdemokraterna. L: Liberalerna. MP: Miljöpartiet