Pussy Riot-medlemmer risikerer bøter etter banestorming

Det skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Siktelsen kommer etter at tre personer tilknyttet punk- og aktivistgruppen løp ut på gressteppet i det 52. minutt i søndagens VM-finale mellom Frankrike og Kroatia. Den fjerde ble stoppet på vei inn.

Kampen ble stoppet en kort stund. Sikkerhetsvakter fikk til slutt kontroll og fraktet aktivistene av banen. Ett av Pussy Riot-medlemmene rakk å gjøre en «high five» med Frankrike-yndlingen Kylian Mbappé i midtsirkelen.

Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

Krav

Ifølge Interfax risikerer aktivistene bøter på inntil 1400 kroner eller 160 timers samfunnstjeneste. Dessuten kan de få et forbud mot å overvære sportsarrangementer de tre neste årene.

Like etter banestormingen la Pussy Riot ut et innlegg både på Facebook og Twitter. Der tok gruppa på seg ansvaret for det den beskrev som en protestaksjon mot det politiske styret i Russland. De listet i tillegg opp en rekke krav, deriblant at politiske fanger skal bli løslatt og at ulovlige arrestasjoner under demonstrasjoner skal opphøre.

De fire banestormerne var ikledd gammeldagse politiuniformer. Det er blant lovbruddene de nå er siktet for.

Protestsang

Søndagens hendelse var den første tydelige sikkerhetsbristen i løpet av de drøyt fire ukene Russland-VM varte. Frankrike slo for øvrig Kroatia 4-2 og ble verdensmester for annen gang.

Aktivist- og punkgruppa Pussy Riot er blant annet kjent for at de i 2012 framførte en låt som en protest mot Russlands president Vladimir Putin i Frelserkatedralen i Moskva. To av medlemmene ble etter opptredenen dømt til fengsel, og et tredje fikk en betinget dom.