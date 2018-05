Facebook lanserer datingtjeneste

Under selskapets årlige utviklingskonferanse tirsdag sa Zuckerberg at verktøyet ikke bare er ment å tilrettelegge for «hookups», men for «meningsfylte, langvarige forhold».

Tjenesten skal være valgfri for Facebooks brukere. Zuckerberg er også opptatt av å understreke at personvern og sikkerhet har vært vektlagt i arbeidet med å utvikle verktøyet.

Skandalerammede Facebook har vært i hardt vær den siste tiden etter anklager om at selskapet ikke har gjort nok for å beskytte brukernes personopplysninger opp igjennom årene.

Zuckerberg har beklaget håndteringen. Fra scenen i California tirsdag gjentok han at selskapet investerer mye i sikkerhet og styrking av systemene sine slik at de ikke utnyttes for eksempel til å påvirke politiske valg.

Under lanseringen av datingtjenesten sa Zuckerberg at Facebook ikke kommer til å foreslå at brukerne dater sine egne venner. Det gjør fra før andre datingtjenester som bruker Facebook-data for å koble folk sammen, slik som Tinder.