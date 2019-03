1. desember 2018 fikk politiet i Baltimore i USA melding om en alvorlig voldshendelse. En 52 år gammel kvinne ved navn var knivstukket. Hendelsen skjedde da kvinnen var i bilen med familien sin. I løpet av kjøreturen oppdaget familien en kvinne langs veien, som satt med en baby og et hjemmelagd skilt:

«Vær så snill, hjelp meg med å mate babyen min».

Dette førte til at 52-åringen stanset bilen, rullet ned vinduet og forsøkte å gi kvinnen penger. Slik politiet fikk det forklart, skal en mann deretter ha nærmet seg bilen, takket familien og strakt armen inn i bilen for å få tak i kvinnens lommebok. Striden som fulgte endte med at hun gjentatte ganger ble knivstukket i brystet. Det skriver The Washington Post.

Advarte Baltimores innbyggere

Både mannen som knivstakk, og kvinnen som satt med babyen langs veien, forsvant fra stedet.

Offerets ektemann meldte hendelsen til nødetatene. 52-åringen ble raskt fraktet til sykehus, men døde.

Hendelsen førte til at politiet i Baltimore advarte byens innbyggere mot farlige og utspekulerte tiggere. Også ektemannen gjorde sitt for å advare lokalbefolkningen.

– Alle som er i Baltimore, vær forsiktig. Det siste jeg trodde var at de skulle ta livet av kona mi, sa han om tiggerne i Baltimore, i et intervju kort tid etter drapet.

Far og datter siktet for drap

Hendelsen ble sett i sammenheng med en lang rekke tilfeldige drap og voldshendelser i Baltimore.

Drapet 1. desember ble etter hvert kjent som «The Good Samaritan Killing». Det kan oversettes til «det gode samaritan-drapet».

Nå har politiets etterforskning tatt en overraskende vending.

Tre måneder etter at drapet skjedde, har politiet i Baltimore bekreftet at offerets ektemann og stedatter er arrestert. Hendelsesforløpet om den kvinnelige tiggeren og den fremmede mannen skal være usant og et forsøk på å dekke over et nøye planlagt drap.

– All informasjon og alle bevis peker mot at det var ikke en uteligger som drepte kvinnen, sier Michael Harrison i Baltimore-politiet ved en pressekonferanse søndag kveld.

Den 52 år gamle ektemannen og hans 28 år gamle datter er pågrepet og siktet for overlagt drap.

Ifølge The New York Times skal politiet ha oppdaget at far og datter planla å forlate landet.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan de to stiller seg til siktelsen. Det er heller ikke kjent om de har fått oppnevnt en forsvarer, melder CNN.

Skyhøy drapsrate

På politiets pressekonferanse søndag kveld ble det lagt mye vekt på at far-datter-duoen utnyttet seg av Baltimores dårlige rykte som en kriminelt belastet by for å komme unna med dekkhistorien om tiggeren.

– Vi vil forsikre oss om at sannheten kommer frem og at rettferdighet seirer, sier Harrison.

Baltimore er i USA kjent som en særlig farlig by, med drapsrater høyere enn alle andre byer i landet. I 2018 ble 308 mennesker drept i Baltimore, som har færre innbyggere enn Oslo. I den norske hovedstaden var det syv drap i fjor.

Harrison poengterer på vegne av politiet i Baltimore at det jobbes hardt for å bli kvitt stereotypiene om at Baltimore er en tungt belastet kriminell by. Han får støtte av andre statlige myndigheter.

– Vi hører ofte fordommer om Baltimore. Det er veldig synd at folk utnytter seg av disse fordommene, sier Marilyn Mosby, statsadvokat for Baltimore.

«En dobbel tragedie»

Fordi politiet fremdeles etterforsker drapet, er det lite som er offentlig kjent om hendelsesforløpet og et eventuelt motiv. Det blir heller ikke tydeliggjort hvilke forhold som førte til at politiet etter hvert gikk bort fra teorien om at en tigger hadde drept henne, og at ektemannen og stedatteren ble pågrepet.

Nå uttrykker Baltimores ordfører Catherine Pugh, sin misnøye over sakens utvikling. Pugh betegner dekkhistorien for det brutale drapet som en «dobbel tragedie».

– Familiemedlemmer var ansvarlige for å på en ondskapsfull og samvittighetsløs måte ha tatt kvinnens liv. I tillegg presenterte de det opp som tilfeldig vold som skremte våre innbyggere, sier hun.

Fikk nasjonal oppmerksomhet

Ordføreren har sannsynligvis rett i at historien om drapet spredte frykt både i lokalsamfunnet og nasjonalt i USA. Drapet fikk voldsomt med oppmerksom i nasjonale medier.

Særlig avgjørende for folkets engasjement var at offeret angivelig skal ha forsøkt å hjelpe en kvinne og hennes baby. Flere argumenterte for at en slik hendelse ville føre til at de ikke lenger ville hjelpe tiggere.

Mediemogul Oprah Winfrey er blant dem som opplevde seg berørt av saken, før det kom frem at ektemannen og stedatter var siktet for drapet.

Winfrey skrev på sin Twitter-konto at saken «rørte ved hjertet hennes», og at hun vil tenke seg om to ganger før hun hjelper tiggere.