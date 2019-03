900 millioner velgere, én million lokaler og to statsministerkandidater. Slik blir verdens største valg.

Indiske myndigheter har kunngjort at valget til nasjonalforsamlingen starter den 11. april.

Dermed er forberedelsene til verdens største valg i gang for fullt.

Inderne skal stemme over nye representanter til Lok Sabha, som er navnet på Underhuset i parlamentet.

Til tross for at noen omtaler valget som en ren folkeavstemning over sittende statsminister Narendra Modis fremtid, har oppblussingen av konflikten i Kashmir bidratt til å intensivere valgkampen.

Reuters TV / NTB scanpix

Valgkommisjonen la sist helg ned et forbud mot bruk av bilder av militærpersonell i valgkampen. Særlig etter at en indisk jagerflypilot ble skutt ned og tatt til fange av det pakistanske militæret i februar, har flere politikere blitt sett med bilder eller klær som hedrer det indiske militæret.

Selv om opptakten til årets valgkamp har vært spesielt dramatisk, er et ordinært indisk valg også noe helt utenom det vanlige.

Her er tallene som viser omfanget av operasjonen som må til når verdens nest mest folkerike land går til urnene:

900 millioner

Antall indere over 18 år som er ventet å stemme i vårens valg. Det er flere enn antallet innbyggere i Europa og Oseania tilsammen.

Velgermassen har vokst med mer enn 80 millioner mennesker siden forrige valg i 2014. Stemmene skal avgis på en million ulike valglokaler rundt om i landet.

Bikas Das, AP / NTB scanpix

66

Den prosentvise valgdeltagelsen ved forrige valg i 2014. Da møtte 550 millioner mennesker opp for å stemme. Valgdeltagelsen i India er høy, og både kvinner og menn møter opp: I 2014 stemte henholdsvis 65 og 67 prosent av stemmeberettigede kvinner og menn.

Amit Dave, Reuters / NTB scanpix

43 milliarder

Den svimlende summen – her oppgitt i norske kroner – det kostet å gjennomføre forrige nasjonale valg.

Seniorforsker Milan Vaishnav ved Carnegie-senteret for fredsforskning i USA tror ikke det er utenkelig at prisen for årets valg kan bli dobbelt så stor. Det vil gjøre det til det dyreste valget i indisk historie – kanskje til og med det dyreste demokratiske valget noensinne.

At valgene kan bli så kostbare, skyldes delvis at det er lite åpenhet rundt politiske donasjoner, skriver The Washington Post.

I fjor lanserte statsminister Modi en ny ordning som gjorde det mulig for bedrifter og individer å donere anonymt til politiske partier. Det har gitt nesten 1,3 milliarder norske kroner i ekstra donasjoner – hovedsakelig til Modis eget parti.

Adnan Abidi, Reuters / NTB scanpix

39

Antallet dager det vil ta å gjennomføre gigantvalget. Stemmelokalene åpner 11. april og stenger 19. mai. Stemmene telles opp den 23. mai.

Fordi prosessen er så omfattende, deles velgerne opp i syv puljer der hvert distrikt får sin egen valgdato.

Electoral Commission of India

272

Det avgjørende tallet. Inderne skal velge 543 representanter til nasjonalforsamlingen. Partiet som får 272 seter eller mer, får velge statsministeren. Når ingen dette tallet, kan partiene velge å gå sammen og danne en koalisjonsregjering.

Rupak de Chowduri, Reuters / NTB scanpix

8250

Antallet kandidater som stilte til forrige valg. Tilsammen representerte de 464 partier. Likevel er det egentlig bare seks partier som har oppslutning på tvers av statene, og som dermed regnes som nasjonale partier.

Anupam Nath, AP / NTB scanpix

2

Til tross for de mange konkurrerende partiene, er det bare to personer som anses som potensielle statsministerkandidater: Narendra Modi og leder for opposisjonen, Rahul Gandhi.

Modis hindunasjonalistiske parti, BJP, kjemper mot Gandhi og det 133 år gamle Kongresspartiet. Siden forrige valg har Kongresspartiet lidd flere lokale nederlag og har måttet forsvare seg mot korrupsjonsanklager.

Men Gandhi har den siste tiden fått ros for å øke oppslutningen om Kongresspartiet i en rekke viktige stater. Han regnes nå som Modis eneste potensielle utfordrer til statsministerstillingen.

Anupam Nath, AP / NTB scanpix

Gandhi tilhører den mektige Nehru-Gandhi-familien. Hans oldefar, Jawaharlal Nehru, var Indias første statsminister. Både bestemoren, Indira Gandhi, og faren Rajiv Gandhi var også Indias ledere i en periode, men ble begge drept i politiske attentater.

Han er ikke i slekt med frigjøringsleder Mahatma Gandhi.

10 millioner

Antallet nye arbeidsplasser Modi lovet å skape dersom han ble valgt i 2014.

Det har han ikke lyktes med.

En hemmelig rapport som ble lekket til avisen Business Standard tidligere i år, antydet at arbeidsledigheten har nådd sitt høyeste punkt på 45 år under Modis statsministerperiode.

Dette vil være en av de avgjørende faktorene for dem som nå vurderer om de skal stemme på Modi igjen, påpeker sjeføkonom Abheek Barua ved HDFC Bank til Quartz.