Overraskende valgvinner i Israel: Marihuana.

Dette er noe de fleste nok ikke hadde sett for seg skulle bli den store saken under årets israelske valgkamp. Men den siste uken har det ikke vært noen tvil.

Det ytterliggående sionistiske partiet Zehut så ut til å være uten sjanser til å sikre seg noen plasser i nasjonalforsamlingen. Men partiets standpunkt om å legalisere bruk av cannabis, har sendt det oppover på meningsmålingene. De ser ut til å sikre seg minst 3–4 plasser i Knesset.

Partilederen Moshe Feiglin, som hittil har gjort seg mest bemerket med sin antipalestinske politikk, kan få avgjørende innflytelse over hvem som skal styre Israel etter valget 9. april.

Netanyahu vil se nærmere på legalisering

De andre israelske partiene har allerede sett faren for at deres håp om et flertall skal gå opp i røyk. Derfor har de begynt å posisjonere seg.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, sa mandag at han ville se nærmere på muligheten for å legalisere cannabis. Uttalelsen tolkes som et åpenbart forsøk på å stoppe en lekkasje av stemmer fra hans Likud til Feiglins Zehut, skriver The Times of Israel. Zehut representerte Likud i Knesset fra 2013 til han i 2015 brøt ut og dannet sitt eget parti.

– Jeg har røyket hasj!

Israel har legalisert cannabis-røyking til medisinsk bruk. Israelernes bruk av cannabis til medisinske formal er allerede på et av de høyeste nivåene i verden, passet statsministeren på å få med i sitt TV-intervju. Men Feiglin vil altså gå lenger og tillate ordinær bruk av cannabis.

En som ikke ville havne bakpå, var det israelske arbeiderpartiets leder Avi Gabbay. Han har røyket hasj, sa han i et intervju med den israelske hærens radio. Han mente at det nå «var på tide å komme seg ut og bli med i det virkelige livet», gjengir Reuters.

Israel vil tjene på dyrking av marihuana

Israel legaliserte også i desember i fjor eksport av medisinsk marihuana. Landets finans- og helsemyndigheter har anslått at landet kan hente inn minst 2,25 milliarder kroner i skatteinntekter fra marihuana-eksporten, ifølge Reuters.

Åtte israelske selskaper dyrker marihuana for lovlig eksport. Medisinsk produksjon har allerede vist seg å kunne bli en blomstrende næring i USA.

Blander fri hasj med ytterliggående synspunkter

Partiet Zehut sier at dersom de får makten, vil de legalisere cannabis og regulere salget på lik linje med alkohol.

Dette standpunktet, som ifølge avisen Haaretz står i stil med partiets liberalistiske holdninger til et ekstremt fritt marked, blandes med temmelig ytterliggående holdninger til palestinerne.

Partilederen Moshe Feiglin mente i 2014 at Israel burde invadere Gaza og fjerne all palestinsk motstand «uten hensyn til menneskelige skjold». Gaza må gjøres til en del av Israel og befolkes av jøder, mener han. Palestinerne vil få valget mellom å akseptere en «sjenerøs emigrasjonspakke» eller akseptere israelsk styre.

Feiglin var en av grunnleggerne av bevegelsen Zo Artzeinu (Dette er vårt land) i 1993, i protest mot Oslo-avtalen. Han mener Israel må erklære full suverenitet over Vestbredden.