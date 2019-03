Jiang Tianyong ble torsdag løslatt fra fengsel etter å ha sonet en dom på to år for undergravende virksomhet. 47-åringen har tatt på seg profilerte saker og har representert både utøvere av Falun Gong og tibetanske demonstranter. Han er en av over 200 advokater og aktivister som ble pågrepet i en større aksjon da myndighetene i 2015 slo ned på personer som kritiserte kommunistregimet via domstolene.

Jiang var borte i to dager etter løslatelsen, men dukket opp i hjembyen Xinyang lørdag, sier kona Jin Bianling, som er basert i USA. Tilhengerne hans sier de har fått vite av politifolk utenfor fengselet at han ble «ført bort» etter løslatelsen, men det vet ikke av hvem.

– Etter å ikke ha sett hverandre på seks år, kan vi endelige snakke sammen og se hverandre via videooverføring, sier Jin.

– Men selv om ektemannen er løslatt, så er han fortsatt ikke fri. Han bor hjemme hos foreldrene sine nå, men det er plassert politi utenfor. Politiet følger med hvor enn han går.

Kona sier hun frykter at Jiang kan forsvinne igjen når som helst. Hun håper derfor han kan komme til USA så fort som mulig så de kan bli gjenforent.

Det er ikke uvanlig at dissidenter og menneskerettighetsaktivister i Kina holdes under oppsyn eller ilegges restriksjoner også etter at de har sonet ferdig fengselsstraffer.