Svensk-norsk beredskapsteam på vei til Mosambik etter syklonen Idais herjinger

«Mareritt»-syklonen Idai ble tirsdag omtalt som av FN som en av de verste værkatastrofene på den sørlige halvkule noensinne.

Syklonen traff land med stor hastighet i Mosambik torsdag kveld for snart en uke siden etter å ha bygget seg opp over havet. Den svekket seg noe med kurs for nabolandene Zimbabwe og Malawi.

Minst 200 mennesker har dødd i Mosambik og 98 i Zimbabwe, men antallet omkomne kommer sannsynligvis til å stige fordi redningsmannskaper fremdeles finner døde, melder nyhetsbyrået Reuters onsdag.

Klynger seg til trær

Hjelpearbeidere kjemper for å redde hundrevis av mennesker som er fanget i flomområder rundt byen Beira. Mange klynger seg til trær eller har søkt tilflukt på hustak der de venter på redningsmannskaper.

Hjelpen må flys inn i områdene fordi veiene er oversvømt.

Flommen fører også til fare for vannbårne sykdommer.

– Det første du ser når du kommer til områdene er ødeleggelser og en masse vann, sier Get Verdonck, nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser i Beira.

– Folk bruker brønnvann som ikke er kloret, og det er neppe rent. Lungebetennelse og andre sykdommer i luftveiene komme t il å bli et problem, sier han til Reuters.

Leger Uten Grenser

Til Mosambik for å kjøre redningsbåt

Jack Herheim, senior programrådgiver i Leger Uten Grenser i Norge, reiser torsdag til områdene ved Beira. Han skal være pilot på en av de hurtiggående redningsbåtene som settes inn i flområdene. To båter står på lager i Brussel og skal fraktes til Mosambik sammen med redningsteam.

– Vi mobiliserer for fullt. Båtene av typen rib er godt egnet til å frakte medisinske team til isolerte områder, og ta med seg pasienter tilbake, sier han.

Han frykter at det kan komme enda mer vann i de flomrammede områdene.

– Det regner fremdeles, og mange av de store dammene i landet må trolig slippe ut vann gjennom demningene. Da risikerer de lavtliggende områdene enda større oversvømmelser, sier Herheim, som har lang erfaring med maritime redningsoperasjoner.

Norsk IKT-ekspert reiser

Norge bidrar med seks millioner kroner i humanitær bistand gjennom Verdens matvareprogram til landene som er rammet, opplyste Utenriksdepartementet (UD) tirsdag kveld. UD vurderer å øke støtten etter hvert som behovene kartlegges.

I tillegg sendes norske Frode Tangen, bosatt i Karasjok, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å støtte FNs hjelpearbeid i området. Tangen går inn i et team med tre svenske eksperter.

Oppdraget vil vare rundt tre uker og er finansiert av UD. Teamet ankommer Mosambik torsdag kveld. De skal gi støtte til FNs krisevurderingsteam (UNDAC) i Mosambik.

DSB har siden 1999 erfaring med operativ utenlandsinnsats.

– Det er krevende å være med i den første fasen av en slik humanitær innsats, men vårt personell har lang erfaring i denne type arbeid og er meget godt skikket til oppgaven, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Fakta: Syklonen Idai Syklonen Idai slo inn over Mosambik natt til fredag 15. mars, før uværet beveget seg videre til Zimbabwe og Malawi.

Syklonen har rammet byen Beira i Mosambik spesielt hardt. Byen har i overkant av 500.000 innbyggere.

Satellittbilder tyder på at anslagsvis 1,7 millioner mennesker oppholdt seg i området som ble rammet av syklonen, blant annet i Mosambik. I tillegg er 920.000 personer berørt i Malawi.

Myndighetene i Zimbabwe opplyser at over 200 er meldt savnet.

I Malawi er 577 personer skadet. Nesten 83.000 er drevet på flukt fra sine hjem. Over 900.000 mennesker er rammet.

EU har satt av 3,5 millioner euro i nødhjelp. Storbritannia har bevilget opptil 6 millioner pund.

Tanzania bistår med 238 tonn mat og medisin. Kilder: NTB, FN

Tsvangirayi Mukwazhi, AP / NTB scanpix

Sverige sender fem personer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sender fem personer for å hjelpe til etter syklonen Idai, skriver nyhetsbyrået TT.

– Vi fikk klarsignal fra FN i går kveld, sier Patrik Jansson som er ansvarlig for MSBs humanitære innsats.

Internasjonal hjelp har begynt å ankomme Mosambik, Zimbabwe og Malawi for å begrense katastrofen.

– Alle har begynt å doble, triple og firedoble det de hadde planlagt å sende, sier Caroline Haga i Røde Kors i Beira i Mosambik, med henvisning til forsyninger og hjelpearbeidere.

– Det er mye mer omfattende enn noen kunne forutsi, sier hun til NTB.

Røde Kors via Reuters / NTB scanpix

Erklærte landesorg

Myndighetene i Mosambik erklærte tirsdag kveld tre dager landesorg. Onsdag vaiet flagg fra halv stang i landet, samtidig som nødhjelp begynte å ankomme.

President Emmerson Mnangagwa i Zimbabwe sa under et besøk til byen Chimanimani at hans regjering vil sikre at hus blir bygget av sterkere materialer i fremtiden, ifølge Reuters. På landet i Zimbabwe har mange ikke råd til sement når de bygger hus, noe som gjør dem sårbare for voldsomt regn og vind.