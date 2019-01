Nazihets og dødstrusler: Nå frykter britiske politikere at denne tragedien kan skje igjen.

Sist uke ble Labour-politiker og EU-tilhenger Anna Soubry truet, omringet og forfulgt på vei fra et BBC-intervju på plenen utenfor parlamentet. Mennene dyttet henne og skrek: Nazisvin, nazisvin.

Samme kveld mottok den konservative politikeren og tidligere utdanningsminister Nick Boles drapstrusler.

– Forbered deg på å dø, var beskjeden som kom i hans e-postkasse.

Over 50 parlamentsmedlemmer har sendt et brev til Londons politimester. Der krever de at politiet griper inn i en stadig mer uforsonlig og rå brexitstrid. De frykter for sikkerheten utenfor parlamentet, og de frykter for politikernes sikkerhet.

– Redd for å bli dyttet foran T-banen

Anna Soubry lar seg ikke kneble, men innrømmer at hun har begynt å ta sine forholdsregler.

– Når jeg er i London og tar undergrunnen står jeg alltid innerst på perrongen, med ryggen mot veggen. Det fordi jeg er redd for å bli dyttet ut på sporene, sier hun.

Tidligere brexitminister, David Davis forteller at han går rundt med et kamera montert på kroppen for å kunne dokumentere trusler og utskjellinger.

Etter drapet på Jo Cox i 2016 ble alle politikerne i Underhuset tilbudt ekstra sikkerhetstiltak i sine private hjem, inkludert panikk-knapper og ekstra låser.

Kan det skje igjen?

Det som nå skjer i brexit-debatten bekymrer mange politikere. Likevel har de vært varsomme med å trekke Labour-politikeren Jo Fox’ tragiske død inn i brexitkampen.

EU-tilhengeren Jo Cox ble drept på åpen gate i utkanten av Leeds en uke før folkeavstemningen om EU i juni 2016. Hun var en av Labours viktigste kort i kampen for å forbli i EU. Hun hadde både arbeidet og bodd i EU-hovedstaden i mange år.

Thomas Mair, en 53 år gammel høyreekstremist, ble dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i drapet.

– Denne uken har vært spesiell. For første gang siden Jos tragiske bortgang, har jeg følt meg redd og vært i alarmberedskap. Jeg frykter for min egen og for familiens sikkerhet, fortalte Jess Phillips til BBC. Hun var venn og Labour- kollega av Jo Cox.

Høyreekstreme forkledd i «gule vester»

Etter at britene i 2016 stemte nei til fortsatt medlemskap i EU, har plenen utenfor Det britiske parlamentet vært omgjort til en slagmark for ulike protestgrupper. Det har vært bråkete og uoversiktlig, men ikke farlig.

Nå har noe skjedd. Det begynte med en den store protestmarsjen i desember, organisert av anti-EU partiet UKIP og den omstridte tidligere lederen for English Defence League, Tommy Robinson.

Nå har «de gule vestene» inntatt London. Miljøene som følger de høyreekstreme i Storbritannia, mener de aggressive og voldelige demonstrantene er høyreekstreme forkledd i gule vester.

Frykter et nytt og mer høyreekstremt Storbritannia

Ifølge den anerkjente anti-fascist-gruppen HOPE not Hate i London, har mange av dem som nå protesterer, tette forbindelser til både English Defence League (EDL) og Frihetskjemperne (Liberty Defenders). Dette er en britisk variant av Pegida-bevegelsen i Europa. Denne anti-islam gruppen ble også startet av Tommy Robinson.

– Jo nærmere vi kommer brexit-deadline, jo sterkere vil truslene fra disse gruppene være. Politiet må handle før noen blir alvorlig skadet, sier mangeårig leder av HOPE not Hate i London, Nick Lowles til The Telegraph.

First for many a year - a #DailyMail front page to be proud of pic.twitter.com/ICosLWH1WR — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) January 9, 2019

Lørdag kom den første advarselen på politisk nivå. Transportminister Chris Grayling frykter en oppblomstring av høyreekstremisme i Storbritannia hvis ikke Mays brexitavtale blir vedtatt. Han mener at en ny folkeavstemning kan få landet til å eksplodere:

– Det var 17 millioner briter som stemte for brexit. Blir brexit stoppet, vil det være en åpen dør til ekstremist-populistiske krefter i Storbritannia, advarte ministeren.