Kan verdens ledere bare overse at en av dem er mistenkt for å ha fått en kritiker drept og partert?

Det vil Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman kanskje få svar på i løpet av helgens G20-møte i Argentina. Kronprinsen kom til Argentina allerede onsdag, og han vil representere Saudi-Arabia på G20-møtet fredag og lørdag.

Det er blitt rapportert at CIA har konkludert med at kronprinsen beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Det er en anklage han og det saudiarabiske regimet avviser på det sterkeste.

Samtidig er det kommet nye forsterkede krav om at Saudi-Arabias krig i Jemen må avsluttes.

Fakta: Dette er Mohammed bin Salman Mohammed bin Salman (33) er kronprins i Saudi-Arabia, sønn av kong Salman (82). Kjennere av Saudi-Arabia mener han er den egentlige lederen av Saudi-Arabia. Han hevdes å ha innført en mer «impulsiv intervensjonspolitikk». Han forbindes med en ny økonomisk politikk og flere rettigheter til kvinner, men også fengsling, tortur og likvidering av kritikere og en katastrofal krig i nabolandet Jemen.

Reuters/NTB scanpix

Problemer – hvilke problemer?

At kronprinsen er tilbake på den internasjonale scenen, er blitt forsøkt understreket med en rundreise til vennligsinnede arabiske land den siste uken.

Kronprinsen har sett på Formel 1-løp i Abu Dhabi, fått et glitrende gullkjede i Bahrain og er blitt avbildet i hyggelig passiar med sjeiker, presidenter og en avgått spansk konge.

Men det er blitt stilt spørsmål ved om lederne for verdens mektigste og rikeste land vil sette pris på å havne i samme gruppebilde som MBS, som han kalles.

Reuters/NTB scanpix

Kan bli siktet for krigsforbrytelser

I verste fall kan kronprinsen komme under offisiell etterforskning for krigsforbrytelser. Argentinsk lov åpner nemlig for å straffeforfølge krigsforbrytelser begått hvor som helst i verden.

Menneskerettsgruppen Human Rights Watch har i et brev til en argentinsk dommer hevdet at MBS er ansvarlig for krigsforbrytelser som drap på sivile i Jemen, og for tortur av saudiarabiske borgere, inkludert Jamal Khashoggi.

Den føderale påtalemakten vedtok torsdag å igangsette en formell etterforskning.

Men det er liten sjanse for at saken vil føre frem fordi kronprinsen har diplomatisk immunitet og fordi rettssystemet vil bruke flere dager på å vurdere saken, sier en representant for det argentinske utenriksdepartementet til The Guardian.

AP/NTB scanpix

Kan kanskje få møte både Trump og Putin

Mohammed bin Salman har bedt om et møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Argentina. Det er også ventet at kronprinsen vil snakke med Russlands president Vladimir Putin om olje, skriver The National.

Det er ikke planlagt noe møte med Donald Trump, men det kan skje likevel siden den amerikanske presidenten har sagt at han ikke ønsker å straffe kronprinsen.